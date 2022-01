Uomini e Donne anticipazioni 18 gennaio: Matteo si sbilancia, chi ha colpito Luca?

Martedì 18 gennaio andrà in onda la seconda parte della registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata l’11 gennaio. In tale occasione vedremo che i riflettori saranno maggiormente puntati sui giovani.

Nella messa in onda di lunedì, infatti, si è parlato solo degli over. In studio sono arrivati nuovi corteggiatori e corteggiatrici e poi c’è stato anche il ritorno trionfale di Leonardo. Scopriamo, dunque, cosa vedremo oggi.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

L’appuntamento di lunedì di Uomini e Donne si è concluso con il simpatico siparietto tra Pinuccia e Alessandro. I due stanno continuando a frequentarsi anche durante quest’anno e le cose sembrano andare piuttosto bene. Lo stesso, purtroppo, non può dirsi per Gemma Galgani, la quale si è trovata a fare i conti con il ritorno di Leonardo. La donna, dopo aver titubato parecchio, ha deciso di dargli un’altra chance andando a cena con lui.

Per Ida e Armando, invece, sono arrivati dei nuovi pretendenti, i quali hanno avuto la possibilità di rimanere in quanto hanno colpito i diretti interessati. Ad ogni modo, dopo aver ampiamente dibattuto delle vicende del trono over, nella puntata di martedì 18 gennaio di Uomini e Donne non si potrà che parlare di Matteo. Il ragazzo, ormai, si sta soffermando sempre di più sulla conoscenza di Martina e Federica. Con entrambe pare si troverà molto bene.

Anticipazioni 18 gennaio

Nella puntata del 18 gennaio di Uomini e Donne vedremo le esterne che il giovane ha deciso di fare. In tale occasione, dunque, avremo modo di capire per chi il tronista ha una preferenza. In merito al nuovo arrivato Luca, invece, lui ha appena conosciuto le sue corteggiatrici e, al termine di questa puntata, dovrà dire quale delle ragazze presenti avrà voglia di conoscere e chi, invece, dovrà andare a casa.

Anche le corteggiatrici, dal canto loro, avranno questa opportunità. Trattandosi di un appuntamento al buio, infatti, oltre al tronista, anche le pretendenti avranno la possibilità di scegliere se continuare a stare in studio oppure no. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere chi potrebbe aver stuzzicato la curiosità del tronista. Nel corso della puntata, però, si parlerà anche di trono over e, molto probabilmente, sarà tirato in ballo Biagio, che di solito è sempre in grado di sollevare un bel po’ di polveroni.