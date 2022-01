Isola dei famosi 2022, svelati i primi concorrenti: tra loro un’ex pornostar e una “pazza” showgirl

Le notizie inerenti l‘Isola dei famosi 2022 stanno cominciando a farsi sempre più interessanti e in queste ore sono trapelati i nomi dei primi concorrenti. Prima di questa notizia, c’erano davvero poche certezze.

La prima era, chiaramente, quella inerente la conduttrice, che anche per quest’anno sarà Ilary Blasi. Di recente, poi, erano trapelati i nomi dei due opinionisti e adesso anche quelli dei primi quattro concorrenti. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Le prime anticipazioni sull’Isola dei famosi 2022

L’isola dei famosi 2022 partirà nel momento in cui finirà il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, quindi, verso metà/fine marzo, ma in merito ai concorrenti ci sono ancora molte incertezze. Di recente sono trapelati i nomi degli opinionisti di questa edizione, che sono decisamente atipici rispetto al solito. Ad accompagnare Ilary Blasi in quest’avventura, infatti, ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Entrambi sono apparsi sul piccolo schermo di recente a Back to school, il nuovo programma condotto proprio da Savino.

Ad ogni modo, oltre a queste anticipazioni, ne sono trapelate anche altre in merito ai concorrenti. Quest’anno si è deciso di inserire nel cast anche delle coppie, ovvero, personaggi che, generalmente, dovrebbero rappresentare un unico concorrente. Questo vuol dire che le nomination e le eventuali eliminazioni dovrebbero riguardare entrambi i membri della coppia. Per il momento, non ci è certezza di questo.

I primi quattro concorrenti

Ciò che pare sicuro è che la prima coppia di concorrenti dell’Isola dei famosi 2022 è caratterizzata da un’ex pornostar, la quale parteciperà al reality show insieme a suo figlio. Stiamo parlando di Ilona Staller, in arte Cicciolina e di suo figlio Ludwig Maximillian Koons. Quest’ultimo vorrebbe entrare a far parte del mondo del cinema, pertanto, l’esperienza nel reality show potrebbe essergli davvero di grande aiuto.

In merito alla seconda coppia di partecipanti, poi, essi sono Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannone. Inutile dire che i due saranno certamente in grado di generare molto sgomento. Basti pensare all’esuberanza di Carmen sia nel privato sia nella sua vita pubblica per immaginare tutte le dinamiche che potrebbero crearsi tra i naufraghi dell’Honduras. Per scoprire gli altri concorrenti, invece, non ci resta che attendere i prossimi giorni in quanto i cast sono ancora in fase di definizione.