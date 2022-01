GF Vip, concorrenti annoiati dalla puntata, la gaffe di Katia Ricciarelli fuori onda (FOTO)

Le dinamiche che si stanno verificando nella casa del GF Vip pare non si stiano rivelando più così entusiasmanti, al punto che i concorrenti sembrano piuttosto annoiati. Katia Ricciarelli, ad esempio, durante un fuori onda si è resa protagonista di una gaffe che, tuttavia, i fan attenti della diretta 24h hanno notato.

Erano all’incirca le 23:00 quando, improvvisamente, mezzo parterre di concorrenti sembrava quasi addormentato. Scopriamo, dunque, quello che è successo.

Perché i concorrenti del GF Vip si sono annoiati

L’edizione di quest’anno del reality show condotto da Alfonso Signorini sta registrando ascolti molto incoraggianti, tuttavia, nelle ultime puntate le dinamiche stanno scarseggiando un po’. L’ingresso in casa di Delia Duran sarebbe dovuto servire ad animare la situazione, mentre invece pare abbia stufato sia il pubblico sia, soprattutto, i vipponi. Nel corso della messa in onda del 17 gennaio, infatti, i concorrenti del GF Vip si sono mostrati piuttosto annoiati dall’andamento della puntata.

Nella prima ora e mezza di messa in onda Alfonso Signorini si è soffermato solamente sul triangolo amoroso formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Le due donne, infatti, hanno avuto un duro faccia a faccia, durante il quale è intervenuto anche l’attore. Ad ogni modo, per tutto questo tempo gli altri protagonisti non sono stati minimamente calcolati e la cosa sta cominciando ad annoiare.

La gaffe fuori onda di Katia Ricciarelli

Dopo aver ampiamente dibattuto della faccenda Belli-Duran-Sorge, Alfonso Signorini ha mandato in onda la pubblicità. I concorrenti del GF Vip, così si sono potuti confrontare un attimo tra loro e in molti sono apparsi davvero annoiati. La più stufa è stata Katia Ricciarelli, la quale si è forse dimenticata di essere ripresa 24 ore su 24 ed ha detto di provare tanta noia e di non vedere l’ora che la puntata terminasse.

La cantante lirica, infatti, ha guardato l’orologio e, una volta appreso che ora fosse, ha esclamato che mancavano ancora 2 ore e mezza al termine della trasmissione. Come se non bastasse, la cantante ha ripetuto più volte il suo malessere. Questa parte è andata in onda su Mediaset Extra, dove anche durante la pubblicità su Canale 5 continuano ad essere inquadrati i concorrenti. Al ritorno della linea, poi, Alfonso ha subito chiamato in causa Katia aprendo un blocco dedicato a lei, forse l’avrà fatto per svegliarla un po’? Non si sa, tuttavia, non ci resta che attendere per vedere se sarà cambiato registro.