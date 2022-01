Scoop, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno tornando insieme: “Ci sono foto di nottate”

Uno scoop super fresco riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da sempre si vocifera di tira e molla tra i due, tuttavia, da poche ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti e “sicure”.

Nel corso della puntata del 18 gennaio di Mattino 5, infatti, Federica Panicucci ha aperto un dibattito sul gossip a cui ha preso parte anche il paparazzo Andrea Franco Alaimo. Quest’ultimo ha dichiarato di dover dare un annuncio davvero spiazzante inerente proprio i due protagonisti sopracitati. Scopriamo di cosa si tratta.

Lo scoop su Belen e Stefano

Durante la puntata di oggi di Mattino 5, Andrea Franco Alajmo ha svelato uno scoop che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il protagonista ha detto che tra i due è in atto un ritorno di fiamma. Il paparazzo non ha voluto adoperare il condizionale, in quanto ha dichiarato di essere in possesso di immagini che immortalano in maniera alquanto palese la faccenda. Prima che queste foto vengano pubblicate, però, il giovane ha voluto dare qualche altra interessante anticipazione.

Nello specifico, Andrea ha detto che tra Belen e Antonino è ufficialmente finita, pertanto, la showgirl si sta riavvicinando a suo marito Stefano. Tra i due probabilmente c’è un legame che non si è mai spezzato del tutto. Ricordiamo che i due hanno un figlio insieme, il piccolo Santiago, pertanto, si vedono spesso proprio per consentire al piccolo di avere entrambe le figure genitoriali al suo fianco. Ad ogni modo, il riavvicinamento tra il ballerino e la modella pare sia abbastanza recente.

Tutti i dettagli sul riavvicinamento tra la Rodriguez e De Martino

I due si sarebbero cominciati a frequentare di nuovo circa tre settimane fa. Entrambi, però, hanno provato a fare il tutto in gran segreto, onde evitare di attirare l’attenzione del paparazzi e dei media. Nonostante i loro tentativi, però, l’impresa è stata piuttosto ardua, in quanto sono stati scoperti. Alajmo ha detto di essere in possesso di foto che immortalano Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia a cena insieme, che intenti a trascorrere delle “nottate” in reciproca compagnia.

Federica Panicucci gli ha chiesto di essere un po’ più esplicito e di raccontare se in queste immagini fossero immortalati dei baci. Il paparazzo, però, è stato reticente. Andrea, infatti, si è limitato a fare u sorriso ammiccante e poi ha detto alla sua interlocutrice di pazientare solo un altro po’ di tempo, nell’attesa che le foto vengano pubblicate. Intanto, Belen e Stefano sono trincerati dietro un rigoroso silenzio.