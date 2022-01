Jessica Selassiè in lacrime dopo la sfuriata della mamma di Sophie: “Non sono una stro…” (VIDEO)

Dopo la puntata di ieri del GF Vip, Jessica Selassiè è scoppiata in lacrime. A causare il suo malessere sono state le pesanti dichiarazioni fatte dalla mamma di Sophie Codegoni.

La signora Veronica è entrata all’interno della casa per parlare con sua figlia e per metterla in guardia da alcune false amicizie. La frecciatina è andata proprio alla principessa che, In men che non si dica, è stata asfaltata in diretta TV. Vediamo, dunque, qual è stata la reazione della ragazza post puntata.

La mamma di Sophie contro Jessica

La puntata del 17 gennaio del Grande Fratello Vip è stata piuttosto movimentata per Jessica Selassiè, la quale è scoppiata anche in lacrime. Tutto è cominciato nel momento in cui la mamma di Sophie entrata in casa sparando a zero contro la principessa. La signora Veronica ha accusato La giovane di non essere sincera con sua figlia e di parlare alle sue spalle. Inoltre, Jessica è stata accusata anche di voler sottrarre a tutti i costi Alessandro alla sua amica.

La giovane, colta di sorpresa, non è riuscita a replicare a tono a tutte le pesanti accuse mosse dalla sua interlocutrice. Pertanto, dopo aver provato a biascicare qualche parola, è entrata in casa desolata. Dopo la messa in onda della puntata, poi, la ragazza si è lasciata andare ad uno sfogo con alcuni coinquilini, tra cui Valeria Marini. In tale occasione, la principessa ha detto di essere molto amareggiata in quanto non è felice che passi di lei è un messaggio completamente sbagliato.

La Selassiè scoppia in lacrime

Lei non si reputa affatto una persona falsa e che prova a tutti i costi a sottrarre i fidanzati alle sue amiche. Purtroppo, la mamma di Sophie, così come tante altre persone, non hanno capito l’ironia celata dietro alcuni sui gesti fatti nei confronti della coppia. Il non essere riuscita ad esprimersi appieno, quindi, ha fatto scoppiare in lacrime Jessica Selassiè. I suoi compagni d’avventura hanno provato a rincorrerla e a rassicurarla dicendole che ci sono tante altre persone che hanno perfettamente compreso il suo modo di fare.

La giovane, però, non è sembrata sollevata dalle parole dei suoi coinquilini, anzi. Jessica, infatti, è arrivata addirittura a dire che, probabilmente, il motivo per il quale è sempre single è celato proprio dietro questo suo modo di fare, a quanto pare sbagliato. Ma il web la penserà come la madre di Sophie? Non ci resta che attendere la puntata di venerdì per conoscere l’esito del televoto.