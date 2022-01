Barù contro Delia al GF Vip: “Non era meglio che andavi da medici che ti curavano?” confronto esilarante (VIDEO)

In queste ore c’è stato un esilarante confronto tra Delia Duran e Barù nella casa del GF Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha deciso di confrontarsi con la nuova arrivata per comprendere le motivazioni celate dietro il suo ingresso.

La compagna di Alex Belli ha provato a far prevalere il suo punto di vista, ma lo chef non è sembrato molto convinto delle sue dichiarazioni. Per tale ragione, ha pronunciato delle frasi che hanno estasiato il pubblico da casa. Scopriamo cosa ha detto.

Il confronto tra Barù e Delia al GF Vip

Tra Delia e Barù si è venuto a creare un certo feeling nella casa del GF Vip. Ad ogni modo, il concorrente è ancora molto restio nei confronti della modella, in quanto crede che lei ed Alex si siano messi d’accordo sin dal primo momento. Dopo la puntata del 17 gennaio, infatti, il protagonista ha confessato alla donna di non avere fiducia in lei, in quanto trova davvero molto strano che, dopo un tradimento, decida di riprendersi nella casa del Grande Fratello.

Delia, allora, ha provato a fargli capire il suo punto di vista ed ha detto che si sbaglia e che questa esperienza le serve per capire meglio cosa fare del suo futuro con Alex. Barù, però, ha continuato a mostrare tutte le sue perplessità ed ha detto alla donna di non poter negare che la situazione sia davvero oltre l’immaginabile e oltre tutto quello che lui ha vissuto fino a questo momento. La Duran ha accettato il suo punto di vista ed ha detto che ognuno è libero di agire e di pensare come meglio crede.

L’esilarante disamina dello chef

Ad un certo punto, però, Barù si è reso protagonista di una frase verso Delia che ha fatto impazzire i telespettatori del GF Vip. Nello specifico, il cuoco ha detto alla donna che, forse, era meglio se andava a chiudersi in una spa in Svizzera dove ci sono dei medici in grado di curarla e di farla rilassare invece che venire nel reality show. La donna, però, forse in quanto non italiana, non ha compreso perfettamente le parole del suo interlocutore, tralasciando la sarcastica ironia celata dietro le sue parole.

Mentre pronunciava queste frasi, infatti, Barù si è lasciato scappare qualche sorriso beffardo che, invece, gli utenti del web hanno perfettamente compreso. Su Twitter, infatti, in molti hanno commentato il confronto che c’è stato tra Delia e Barù ed hanno reputato le risposte del concorrente davvero esilaranti.

