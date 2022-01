Uomini e Donne puntata del 19 gennaio: cosa è successo tra Gemma e Leonardo?

Mercoledì 19 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento è fissato, come sempre, a partire dalle ore 14:45 su Canale 5 e al centro dell’attenzione ci saranno i protagonisti di trono over e trono classico.

La puntata in questione dovrebbe cominciare con le vicende inerenti il trono over, in particolar modo, si dovrebbe parlare nuovamente di Gemma. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Spoiler 19 gennaio: cosa è successo tra Gemma e Leonardo?

La scorsa puntata di Uomini e Donne si è conclusa con le liti molto accese che hanno riguardato, ancora una volta, Armando, Marika e il suo nuovo spasimante. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere, con il quale pare si stia trovando piuttosto bene. Ad ogni modo, malgrado Armando provi a mostrarsi indifferente, non può proprio fare a meno di intromettersi. Per tale ragione, sono nate delle accese discussioni che, probabilmente, proseguiranno anche nella messa in onda di oggi.

Ad ogni modo, nella puntata del 19 gennaio di Uomini e Donne si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani. La donna ha cominciato questa nuova stagione del talk show pomeridiano con il ritorno di Leonardo. Il cavaliere ha deciso di tornare in studio per corteggiarla e per farle capire di essere pentito per come si è controllato. Ad ogni modo, la donna è sembrata essere molto convinta della sua buona fede.

Altre anticipazioni su Uomini e Donne

Proprio per questo, nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo come sarà andata a finire tra loro due. Leonardo le ha chiesto di trascorrere una serata insieme a cena in modo da poter parlare di quanto accaduto e confrontarsi. Dopo essersi mostrata piuttosto titubante, Gemma ha deciso di accettare la proposta del cavaliere. Cosa sarà accaduto durante l’esterna? Non ci resta che attendere la messa in onda di oggi per scoprirlo.

Ida, invece, sta conoscendo un nuovo cavaliere venuto a corteggiarla. Come si sarà trovata con lui? Nel corso della puntata scopriremo quale sia stata la prima impressione della Platano e cosa deciderà di fare. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Luca comincerà a sbilanciarsi un po’ di più con le sue corteggiatrici. Dopo la prima puntata di rodaggio, infatti, avrà la possibilità di uscire con alcune di loro in modo da poter avere una prima impressione.