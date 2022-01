Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli: “Adesso basta, è finita” arriva un aereo al GF Vip devastante (VIDEO)

In queste ore c’è stato un vero e proprio colpo di scena all’interno della casa del GF Vip. Delia Duran, infatti, ha deciso di lasciare Alex Belli. Questa decisione è sopraggiunta a seguito di un ennesimo gesto devastante verso Soleil a cui la donna ha dovuto assistere.

In particolar modo, gli animi all’interno della casa sono stati scombussolati dall’arrivo di un aereo dedicato proprio alla Sorge. Ciò che c’era scritto al suo interno ha fatto perdere le staffe alla modella. Scopriamo che cosa è successo.

L’aereo che ha scatenato l0ira di Delia

Delia Duran sembra ormai decisa a lasciare Alex Belli. Dopo svariati tira e molla, richieste di attenzioni e di dimostrazioni, la donna sembra sia aggiunta ad un punto di non ritorno. L’evento scatenante è stato un aereo che da poco ha sorvolato la casa di Cinecittà. Tale velivolo portava la scritta “Alex e Soleil sempre connessi”. La destinataria di questa sorpresa è rimasta chiaramente felice del bellissimo gesto. La giovane, inoltre, ha subito all’uso al fatto che l’autore potrebbe essere proprio Alex.

Al momento, però, non si conosce se questa sia la verità, oppure se l’aereo sia stato mandato semplicemente da alcuni fan. La cosa certa, però, è che Delia Duran ha perso completamente le staffe. La donna, infatti, si è lasciata andare ad un pianto disperato insieme ad alcune compagne di avventura. Durante tale sfogo, la protagonista ha palesato la sua decisione. (Clicca qui per il video)

La Duran pronta a lasciare Alex Belli

Delia Duran, infatti, ha dichiarato di essere pronta a lasciare Alex Belli in diretta tv durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip. La protagonista ha dichiarato di non essere più predisposta a tollerare simili mancanze di rispetto da parte del suo uomo. Lei non merita tutto questo e, soprattutto, non merita di sentirsi così male. Proprio Per tale ragione, è giunta ad una fase estrema dalla quale non si può più tornare indietro

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno provato a rincuorare la facendole sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza. Tuttavia, le parole di conforto delle due donne non sono servite a placare l’ira e la disperazione di Delia. Per tale ragione, la modella ha concluso il suo sfogo dicendo di voler porre fine al suo matrimonio. Questo sarà davvero l’epilogo finale?