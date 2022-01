GF Vip, svelato un fuori onda di Delia Duran in cui ammette la strategia di Alex Belli: ecco che disse

In queste ore stanno circolando sul web delle notizie piuttosto interessanti che riguardano uno strano fuori onda di Delia Duran. Nello specifico, pare che la donna abbia inconsapevolmente ammesso che lei e il suo compagno fossero d’accordo sin dall’inizio sulla strategia da adoperare al GF Vip.

A sganciare questa bomba è stata un’opinionista di Barbara D’Urso che a Pomeriggio 5 ha raccontato tutto. Silvana Giacobini, infatti, ha raccontato una conversazione privata intercorsa tra lei e la modella dalla quale sono emerse delle rivelazioni inedite.

L’inedito fuori onda di Delia Duran

A Pomeriggio 5 si è parlato anche di Grande Fratello Vip e, chiaramente, non si è potuto fare a meno di tirare in ballo Alex Belli e la sua compagna. In particolar modo, l’opinionista Silvana Giacobini ha rivelato un fuori onda che riguarda Delia Duran. La donna ha avuto il piacere di conoscere la modella durante una precedente ospitata a Pomeriggio 5. Nello specifico, si tratta di quando Delia andò da Barbara D’Urso mentre Alex era ancora in casa.

In tale occasione, l’opinionista chiese alla compagna dell’attore come facesse a tollerare simili comportamenti da parte sua. A tale domanda, però, Delia diede una risposta alquanto equivoca. Nello specifico, disse di essere tranquilla in quanto Alex avesse semplicemente dato un contributo al reality show per renderlo un po’ più frizzante. Dinanzi queste parole, chiaramente, l’opinionista rimase di stucco e, solo a distanza di diverse settimane, ha deciso di raccontare tutto.

La strategia che sfugge di mano

Stando a quanto rivelato dalla Giacobini, dunque, nel fuori onda Delia Duran avrebbe inconsapevolmente ammesso che lei e Alex fossero d’accordo sin dal primo momento sul fatto che lui avrebbe dovuto flirtare con qualcuna all’interno della casa. Ad ogni modo, la situazione è poi sfuggita di mano. Quello che doveva essere un flirt innocente, infatti, si è poi trasformato in qualcosa di più che ha provocato molto dolore nella modella.

Tra Alex e Soleil, infatti, con la convivenza in casa si è venuto a creare un rapporto così passionale e intenso al punto da tradire le aspettative della coppia. Delia, dunque, si è trovata a fare i conti con una realtà molto scomoda che, infatti, non sta riuscendo a sopportare. Proprio in queste ore ha dichiarato di essere satura e di voler chiudere il matrimonio con Alex, lo farà sul serio? Staremo a vedere.