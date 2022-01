Alex Belli scopre che Delia Duran lo ha lasciato e sbrocca: ecco cosa farà nella prossima puntata (VIDEO)

Alex Belli è stato nuovamente intervistato a Casa Chi e in tale sede è stato messo al corrente del fatto che Delia Duran lo avesse lasciato poche ore prima. La donna, infatti, ha deciso di chiudere la sua storia con l’attore dopo l’arrivo di un aereo volato sulla casa e dedicato a Soleil e Alex.

Nel momento in cui l’attore è stato messo di fronte al fatto compiuto, ha avuto un momento di confusione. Successivamente, poi, ha palesato il suo punto di vista ed ha raccontato quello che ha intenzione di fare.

Alex scopre di essere stato lasciato da Delia Duran

Nel corso della recente intervista su Casa Chi, Alex Belli ha scoperto di essere stato lasciato da Delia Duran. Ieri ha sorvolato la casa del GF Vip un aereo, mandato da alcuni fan per Soleil e Alex. Nel momento in cui Delia ha preso visione di questa scena, però, ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime. In seguito, poi, ha deciso di interrompere il suo matrimonio con Alex. Nella prossima puntata del reality show, dunque, la donna ha dichiarato di volerlo informare della sua decisione.

Intanto, però, Belli è stato messo al corrente dell’accaduto dai giornalisti di Alfonso Signorini. Durante l’intervista, infatti, Gabriele Parpiglia gli ha letto tutte le pesanti dichiarazioni di Delia e lui è rimasto di stucco. Belli, infatti, non è riuscito a spiccicare una parola nei secondi immediatamente successivi a questa scoperta. Successivamente, poi, ha deciso di replicare.

La reazione di Belli e le prossime mosse

Alex Belli non ha certo preso bene il fatto che Delia Duran lo avesse lasciato. A generare la sua ira, però, non è solo il fatto in sé quando, piuttosto, le motivazioni celate dietro questa decisione. Delia, infatti, si è basata su di un aereo mandato da dei fan per fare una scelta così importante. Per tale motivo, Alex ha invitato la sua donna a fermarsi un attimo e a riflettere prima di fare scelte inconsulte.

Ad ogni modo, l’attore ha palesato le sue intenzioni ed ha dichiarato che durante la prossima puntata del GF Vip vorrebbe tanto entrare in casa e “spaccare tutti”, così come accadde qualche tempo fa quando lui era ancora un concorrente. Il protagonista ha detto che si augura di avere modo di confrontarsi faccia a faccia con sua moglie in modo da chiarire, una volta per tutte, questa faccenda.