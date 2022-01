Alex nasconde un enigma per Delia nella casa del GF Vip: di cosa si tratta? (FOTO)

La soap opera continua, anche da fuori la casa del GF Vip. Alex Belli, infatti, ha ammesso di aver dato un bigliettino a Delia Duran con un enigma nascosto all’interno della casa di Cinecittà. Ricordiamo che prima di uscire dal programma, il giovane disseminò una serie di biglietti destinati a Soleil ma, a quanto pare, lei non è stata l’unica destinataria.

Solo oggi, infatti, Belli ha svelato di averne lasciato uno molto enigmatico anche per sua moglie che, se vorrà, dovrà mettersi a cercare nella casa. Scopriamo che cosa ha rivelato a riguardo.

Il bigliettino con l’enigma di Alex per Delia

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Chi, Alex Belli ha rivelato di aver dato un bigliettino a Delia Duran con un enigma nascosto nella casa. Il giovane ha condiviso quanto scritto al suo interno anche in un post su Twitter. Il biglietto, di un colore rosa molto acceso, porta al suo interno un enigma, che è il seguente. (Continua dopo il post)

Giusto per la cronaca:

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022

L’attore ha rivelato di aver consegnato questo biglietto a Delia prima che lei entrasse nella casa del GF Vip. A quanto pare, dunque, sempre ammesso che la Duran ne avrà voglia, la donna dovrebbe mettersi alla ricerca di questo enigma nascosto all’interno di una delle stanze della casa. Stando a quanto anticipato dall’attore, pare proprio che si tratti di un “simbolo”, nascosto in un’area alquanto riservata, che rappresenta l’amore incondizionato che unisce i due protagonisti. Ad ogni modo, almeno per il momento, la Duran sembra non avere nessuna intenzione di mettersi a fare questa caccia al tesoro.

Delia cercherà l’enigma?

Proprio in queste ore, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip ha maturato la convinzione di dover interrompere il suo rapporto con Alex. Dopo aver preso visione dell’aereo che è sorvolato sul tetto della casa e dedicato a Soleil e al suo compagno, la donna ha avuto un momento di cedimento. A tal proposito, ha maturato il concetto di non essere più in grado di soffrire in questo modo, pertanto, vuole lasciare il suo uomo.

Alex Belli, nel frattempo, dopo aver parlato dell’enigma lasciato in casa per Delia, ha commentato anche le recenti dichiarazioni della donna. L’attore è sembrato piuttosto adirato in quanto non si capacita di come sia possibile che sua moglie si sia basata su di un aereo mandato da un fan per prendere una decisione così seria. Pertanto, per scoprire cosa accadrà tra loro, non ci resta che attendere la puntata di venerdì.