Manila Nazzaro e Miriana Trevisan furiose al GF Vip: “Non è umano, che si vergognassero” cosa è successo (VIDEO)

Gli animi all’interno della casa del GF Vip sono diventati piuttosto inquieti. Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, infatti, hanno avuto un momento di sfogo davvero molto intenso durante il quale sono apparse furiose.

Tutto è nato a seguito dell’aereo che alcuni fan hanno fatto sorvolare la casa più spiata d’Italia per mandare un messaggio a Soleil e Alex. Questo gesto ha recato molto dolore a Delia, la quale è scoppiata in un pianto disperato. Vediamo che cosa è successo e quali sono le conseguenze.

La furia di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro

Nel corso della giornata di ieri, al GF Vip è arrivato un aereo molto a mettere in evidenza il legame che ancora unisce Soleil e Alex. Delia, credendo che il mittente fosse proprio il suo compagno, ha avuto una crisi di pianto e si è lasciata consolare da alcune compagne di avventura. Alcune di loro si sono mostrate particolarmente partecipative al dolore della modella. Soprattutto Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, infatti, sono diventate furiose ed hanno pronunciato parole molto forti.

In particolar modo, Manila è scoppiata in lacrime ed ha detto che tutta questa cattiveria contro la Duran sia davvero disumana e inconcepibile. La donna proprio non si capacità di come sia possibile infierire così tanto contro una persona. Il motivo per il quale la showgirl si è sentita così coinvolta risiede nel fatto che lei stessa ha vissuto situazioni analoghe in passato.

La presa di posizione delle concorrenti del GF Vip

Proprio per tale ragione desidererebbe non vederle accadere mai più. A trovarsi completamente d’accordo con Manila Nazzaro è stata anche Miriana Trevisan. Quest’ultima, infatti, ha accusato tutti coloro che inveiscono contro Delia esortandoli a vergognarsi. Nel mirino, chiaramente, ci è finita anche Soleil, la quale si è data alla pazza gioia dopo aver preso visione dell’aereo dedicato a lei e a Belli.

Ad ogni modo, Delia, Manila e Miriana si sono unite in un abbraccio appassionato durante il quale hanno esternato tutta la loro solidarietà femminile. A questo momento molto toccante si è unita anche Lulù, la quale si è trovata perfettamente d’accordo con la disamina fatta dalle sue compagne d’avventura. Insomma, gli equilibri all’interno della casa sono radicalmente cambiati. Non ci resta che attendere per vedere quali saranno le conseguenze di queste nuove prese di posizione.