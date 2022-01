Quale segreto nasconde Soleil Sorge su Alex e Delia? Ecco l’ipotesi più quotata (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando del segreto che Soleil Sorge starebbe custodendo su Alex e Delia. La ragazza, durante un momento di sfogo con alcuni coinquilini, aveva detto di essere in possesso di informazioni piuttosto serie che riguardano la coppia.

Si tratta di notizie che potrebbero compromettere definitivamente la credibilità dei due protagonisti. Sul web, dunque, in molti stanno facendo delle ipotesi in merito a quella che potrebbe essere la natura di questo mistero. Scopriamo che cosa è emerso.

La “minaccia” di Soleil Sorge

A tenere banco tra le pagine di gossip in questo periodo via e soprattutto il segreto che custodisce Soleil Sorge all’interno della casa del GF Vip. La ragazza si è legata moltissimo al suo ex compagno di avventura Alex Belli. Durante la loro convivenza, i due si sono lasciati andare a delle confidenze anche piuttosto private. La stessa Soleil, infatti, ha dichiarato di aver affrontato temi inerenti il loro passato sentimentale e alcune faccende piuttosto delicate.

Quando, però, c’è stato il risvolto della medaglia e Delia Duran è entrata in casa a gamba tesa contro l’influencer, quest’ultima ha minacciato vendetta. In particolar modo, infatti, Soleil ha dichiarato di essere in possesso di un segreto alquanto importante che riguarda Alex e Delia. La ragazza, però, almeno per il momento non ha intenzione di renderlo pubblico. Lo farà solo nel caso in cui la situazione dovesse diventare così insostenibile per lei.

Quale potrebbe essere il segreto su Alex e Delia

Questa minaccia, chiaramente, sta generando molta curiosità sul web. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha approfondito la questione ed ha rivelato quello che secondo lei potrebbe essere il segreto custodito da Soleil Sorge. La donna ha detto che secondo il suo punto di vista quello che la concorrente del GF sa è che il rapporto tra Alex e Delia sia, in realtà, finito da tempo. Secondo la Marzano, dunque, i due non sarebbero più insieme e avrebbero creato questa pantomima solo per far parlare di sé.

Naturalmente, Deianira ci ha tenuto a precisare che questa sia solamente la sua opinione, tuttavia, la maggior parte dei fan si sono trovati perfettamente d’accordo con lei. Questo spiegherebbe anche il motivo per il quale Soleil si è sentita completamente libera di intraprendere una relazione con un uomo “sposato”. Ma sarà davvero questo Il segreto che Soleil custodisce gelosamente? Vedremo.