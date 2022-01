Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 gennaio: Tina torna a cantare, Veronica e Ezio in crisi

Venerdì 21 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che molti nodi verranno al pettine, soprattutto, per quanto riguarda Ezio e Veronica. Quest’ultima ha scoperto tutto in merito al rapporto tra il suo futuro marito e Gloria, pertanto, sentirà dentro di sé che qualcosa si sia spezzato.

Su di un altro versante, invece, a fronte di una coppia in crisi, ce ne sarà un’altra che starà per formarsi, ovvero, quella formata da Vittorio e Tina. La donna tornerà finalmente sul palco a cantare e l’emozione sarà davvero immensa. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Veronica turbata al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma sarà molto preoccupata. La ragazza noterà nel volto della madre tanto turbamento, pertanto, non potrà fare a meno di stare in pensiero con lei. Ad ogni modo, la fanciulla sarà impegnata nelle sue faccende quotidiane, specie in relazione all’equitazione. Irene, invece, sarà estremamente preoccupata per una faccenda che riguarda la casa.

La Venere, infatti, scoprirà che l’appartamento che l’ha ospitata per tutto questo tempo è stato messo in vendita. Proprio per tale ragione, molto presto lei potrebbe trovarsi senza una dimora e la cosa non potrà che generarle parecchio turbamento. Intanto, al grande magazzino ci sarà tanto fermento. Tutti saranno all’opera per lavorare in maniera attenta e minuziosa alla nuova collezione. Per quanto riguarda Ezio e Veronica, invece, tra di loro ci saranno delle novità, non propriamente positive.

Tina torna a cantare nella puntata del 21 gennaio

Dopo che Veronica ha scoperto tutto in merito alla relazione che univa il suo compagno a Gloria, il suo giudizio nei confronti dell’uomo sarà completamente diverso. La donna si sentirà delusa e amareggiata, soprattutto perché il suo compagno non è stato in grado di raccontarle la verità. Ad ogni modo, nel corso della puntata del 21 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che Ezio farà di tutto per riconquistare la fiducia della sua donna.

L’uomo, infatti, proverà a convincerla del fatto che non ha occhi che per lei. Le sue parole, però, non riusciranno a confortare la donna. Quest’ultima sentirà in cuor suo che qualcosa si è rotto, pertanto, si prenderà un momento per riflettere. Infine, Vittorio riuscirà ad organizzare un piccolo concerto per Tina. La donna si era nuovamente sul palco e l’emozione sarà enorme. Questo avvicinerà moltissimo i due protagonisti.