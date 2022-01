Oroscopo 20 gennaio 2022: Toro propositivi, Scorpione un po’ stanchi

Le previsioni dell’oroscopo del 20 gennaio invitano gli Scorpione a riposare un po’, sia dal punto di vista fisico sia psicologico. I nati sotto il segno dell’Ariete, invece, devono imparare a controllarsi un po’ di più.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siate troppo impulsivi, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Anche se le cose non vanno esattamente nella direzione che vi eravate immaginati, cercate di mantenere alto il controllo, altrimenti rischiate molto peggio.

Toro. Le previsioni del oroscopo del giorno 20 gennaio esortano i nati sotto questo segno ad insistere di più sul lavoro. Il periodo decisamente positivo, pertanto, cercate di sfruttare questa situazione al meglio.

Gemelli. Giornata di ripresa Per quanto riguarda i sentimenti. I rapporti di coppia cominciati da poco potrebbero anche decollare nel giro di poco tempo l’importante è crederci. La stessa convenzione dovresti averla anche sul lavoro.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere più reattivi per quanto riguarda i sentimenti. Nell’ultimo periodo siete stati un po’ spenti orari di, pertanto, dovete fare in modo di recuperare. Anche sul lavoro sono in arrivo delle novità.

Leone. Oggi vi sentite piuttosto tranquilli dal punto di vista delle emozioni. Ad ogni modo, non crogiolati vi sugli Allori, in quanto l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, la cosa importante è saperlo affrontare con il sorriso.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda la carriera. Chi ha intenzione di cimentarsi in un nuovo progetto o una nuova avventura è favorito. In ambito sentimentale, invece, è meglio mantenere un profilo un po’ più basso.

Previsioni 20 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è importante mantenere la calma e non essere troppo litigiosi. , Invece, è single farebbe bene ad allargare un po’ di più i propri orizzonti. Sul lavoro dovete impegnarvi di più.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 20 gennaio, i nati sotto questo segno sono un po’ stanchi. Cercate di ritagliarmi un po’ di tempo per voi, per dedicarvi alle vostre passioni e, soprattutto, ai vostri affetti.

Sagittario. Siete cordiali e socievoli sia nel lavoro che nella vita, tuttavia, non fidatevi troppo del prossimo. In ambito professionale ci sono delle valutazioni da fare a stretto giro, siate pronti.

Capricorno. Sul lavoro ci sono delle cose da sistemare il prima possibile, soprattutto per i liberi professionisti. Per quanto riguarda l’amore, invece, non esitate ad esternare i vostri sentimenti.

Acquario. Mettete da parte l’orgoglio in amore e dichiaratevi alle persone care. Dal punto di vista professionale è importante tenere gli occhi ben aperti e guardarsi bene dai finti amici.in amore potete osare.

Pesci. L’oroscopo del 20 gennaio vi invita ad essere premurosi nei confronti delle persone care. Cercate di essere cauti sul lavoro in quanto non tutte le situazioni sono come appaiono.