Da Uomini e Donne all’Isola dei famosi? Due attuali concorrenti potrebbero sbarcare in Honduras: ecco chi

In questi giorni stanno trapelando delle informazioni in merito alla prossima edizione dell’Isola dei famosi e, a quanto pare, potrebbero sbarcare in Honduras anche alcuni attuali esponenti di Uomini e Donne. Nello specifico si tratta di due cavalieri, entrambi molto discussi nel corso delle varie puntate del talk show pomeridiano.

Le persone in questione sono: Armando Incarnato e Biagio Di Maro. L’indiscrezione è arrivata direttamente dall’interno del programma di Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Il primo volto di Uomini e Donne “candidato” al reality

Nel corso delle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti che riguardano l’Isola dei famosi. Il reality show tornerà in onda su Canale 5 subito dopo la fine del GF Vip 6. In questi giorni sono trapelate le prime indiscrezioni in merito ai concorrenti che prenderanno parte a questa avventura. (Per sapere chi sono i primi quattro concorrenti clicca qui). Ad ogni modo, al di là di queste quattro persone, le quali sembrano essere alquanto ufficiali, ne sono trapelati anche altre che fanno riferimento al talk show del pomeriggio.

Il primo esponente del parterre del trono over è Biagio Di Maro. Nel corso di una scorsa puntata del programma della De Filippi, Gianni Sperti ha letto alcune chat sul cellulare del protagonista dalle quali sono emerse alcune notizie. Il napoletano, infatti, in una conversazione privata con sua sorella, le ha detto di puntare ai reality show, specie Isola dei famosi e GF.

Armando parla dell’Isola dei famosi

Da tali chat si è evinto che il protagonista fosse più interessato alla visibilità piuttosto che a trovare davvero l’amore. Il secondo esponente di Uomini e Donne che sembrerebbe puntare all’Isola dei famosi è Armando Incarnato. Già alcune settimane fa era trapelata la notizia secondo cui il giovane sarebbe potuto sbarcare in Honduras. In queste ore, però, ci ha pensato la sua ex Marika a dare qualche notizia in più.

Nello specifico, la donna ha tirato in ballo il reality show dicendo di aver letto che il suo interlocutore prenderà parte al reality show. Di fronte questa insinuazione, Armando ha replicato dicendo che lui non ha bisogno del programma per andare in quei luoghi, gli basta prendere un aereo per recarsi dove vuole. Insomma, entrambi sembrano alquanto propensi a partecipare all’Isola, ma gli autori li coinvolgeranno davvero? Vedremo.