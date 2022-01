Uomini e Donne puntata 20 gennaio: Gemma resta sola, prime esterne per Luca

Giovedì 20 gennaio, a partire dalle ore 14:45, ci sarà come sempre l’appuntamento con Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano condotto da Maria De Filippi continuerà a tenere compagnia ai telespettatori mostrando le dinamiche del trono classico e di quello over.

Specie per quanto riguarda quest’ultimo, nella puntata di oggi vedremo che Gemma rimarrà sola, dopo aver allontanato sia Leonardo sia Stefano. Per quanto riguarda il nuovo tronista Luca, invece, il ragazzo farà le sue prime esterne.

Anticipazioni 20 gennaio trono over

Nel corso della puntata di oggi, giovedì 20 gennaio di Uomini e Donne vedremo che Gemma sarà nuovamente al centro dell’attenzione. Nella puntata che è andata in onda ieri abbiamo visto che la Galgani ha deciso di rinunciare ad uscire a cena con Leonardo. La dama ha ammesso di provare nausea anche solo nel guardare in faccia il suo interlocutore. Proprio per tale ragione non ritiene opportuno proseguire la sua conoscenza. La donna, però, ha deciso di chiudere anche con Stefano.

Quest’ultimo sembra essere un cavaliere molto più sincero e a modo rispetto al precedente. Gli esponenti del parterre, infatti, si sono quasi scagliati contro Gemma per la sua decisione. Ad ogni modo, la donna è apparsa irremovibile, sta di fatto che è rimasta senza corteggiatori. Non ci resta che attendere la puntata di oggi per vedere se per lei scenderà nuovi corteggiatori. Nel frattempo, appuntare gli occhi su Stefano pare sia stata Nadia. Il cavaliere avrà fatto breccia nel cuore della nuova arrivata?

Spoiler trono classico Uomini e Donne

Nella puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne e scopriremo questo e molto altro. Per quanto riguarda Ida, invece, la donna ha appena conosciuto un nuovo cavaliere, che ha reputato a primo impatto molto interessante. I due, dunque, pare siano usciti insieme e nella puntata di oggi scopriremo come sarà andata a finire. In merito al trono classico, invece, Matteo sarà sempre più preso sia da Denise che da Federica.

Luca, dal canto suo, poco alla volta comincerà ad ambientarsi. Dopo aver visto per la prima volta le sue corteggiatrici, il giovane avrà modo di uscire con quelle che riterrà più interessanti. Nella messa in onda di oggi, dunque, vedremo quali sono state le preferite del ragazzo e come si sarà trovato nei rivestire i panni del tronista e non del corteggiatore.