Ciprian e Andrea Nicole, stoccate al programma: “Non avrei mai accettato…” partecipazione al GFG Vip? (VIDEO)

A distanza di un po’ di tempo dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne, Ciprian e Andrea Nicole hanno rilasciato un’intervista su di un portale di gossip. I due sono tornati a ripercorrere un po’ tutte le tappe del loro percorso e non solo.

Nel corso della chiacchierata, infatti, non hanno potuto fare a meno di tirare in ballo quello che è accaduto in occasione della loro uscita dalla trasmissione. Inoltre, l’ex corteggiatore ha lanciato anche qualche stoccata al programma e ad alcuni protagonisti che ne fanno parte. Scopriamo tutto quello che hanno rivelato.

La stoccata di Ciprian su Uomini e Donne

Ciprian e Andrea Nicole sembrano essere davvero felici insieme. Dopo più di un mese dalla loro strana scelta, la relazione procede a gonfie vele. Ad ogni modo, i due ragazzi hanno lasciato dietro di sé degli strascichi piuttosto importanti, che ancora oggi generano molto sgomento. La loro “uscita di scena”, infatti, ha sollevato parecchie polemiche, a cui l’ex tronista ci ha fatto l’abitudine. Andrea Nicole, infatti, ha detto che fosse consapevole che avrebbe diviso l’opinione pubblica.

Per fortuna, però, anche se in studio è stata pesantemente attaccata, sul web ci sono tante persone che hanno capito il suo punto di vista e la sua decisione. Ciprian, invece, ha mostrato un po’ di risentimento, che non ha esitato a tirare fuori sotto forma di frecciatine. Nello specifico, il giovane ha commentato la decisione di Luca di accettare subito il trono. Il ragazzo, infatti, ha ammesso che lui non avrebbe mai acconsentito per due motivi.

Andrea Nicole al GF Vip?

Il primo risiede nel fatto che non se la sarebbe sentita di mettersi in gioco così presto, in quanto avrebbe necessitato di un po’ di tempo per riflettere. In secondo luogo, poi, ha svelato che per questioni professionali non sarebbe riuscito a mantenere quel ritmo dettato dalle lunghe registrazioni e dai continui spostamenti nello studio di Roma. In seguito, poi, l’attenzione si è spostata sui loro progetti futuri.

Nello specifico, è stato tirato in ballo il mondo della tv e il GF Vip, Ad Andrea Nicole è stato chiesto se, dopo Uomini e Donne, avesse piacere a partecipare al GF Vip. La ragazza ha risposto in maniera negativa, in quanto l’idea di chiudersi in una casa non l’alletta minimamente. Chiudendo con Uomini e Donne, poi, i due sono stati chiamati a dire chi siano i loro meno preferiti. Andrea ha detto Biagio, mentre Ciprian ha risposto Sara.