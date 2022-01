GF Vip, Soleil svela le prossime mosse di Alex e Delia: “Lui entrerà qui e…” ecco che succederà

La soap opera continua, ma stavolta pare che gli spoiler su quello che accadrà siano sotto gli occhi di tutti. Soleil Sorge, infatti, durante una chiacchierata con alcune coinquiline della casa del GF Vip, ha svelato quali saranno le prossime mosse che metteranno in scena Alex e Delia.

Le concorrenti del programma si sono mostrate molto solidali nei confronti della Duran, al punto da andare da Soleil a chiederle di deporre l’ascia di guerra. La Sorge, però, non si è mostrata molto partecipativa, in quanto ha insinuato che questa sia tutta una scena per preparare la prossima mossa. Ecco, infatti, cosa dovrebbe succedere.

Soleil sulle prossime mosse di Alex e Delia

Soleil è stanca e, poco alla volta, sta spiattellando tutti i segreti di Delia e Alex prestando particolare attenzione a quelle che saranno le prossime mosse da attuare al GF Vip. Jessica è andata dalla Sorge per chiederle di trovare un punto d’incontro con Delia, in quanto quest’ultima sta davvero molto male. Dopo l’aereo volato sulla casa dedicato ai “Solex”, infatti, la modella ha avuto un crollo e tutte le coinquiline le sono state accanto, tutte tranne Soleil.

Quando quest’ultima è stata posta dinanzi il fatto compiuto, non ha potuto fare a meno di sfoderare il suo solito sarcasmo. In particolar modo, l’influencer ha esortato le coinquiline a non preoccuparsi, in quanto questa fosse solamente una fase. Adesso la Duran deve recitare la parte della moglie offesa e adirata, in procinto di interrompere il loro matrimonio per sempre. Ad ogni modo, tutta questa scena avrebbe un unico fine, ovvero, far tornare Alex in casa.

L’ingresso nella casa del GF Vip di Belli

Ebbene si, secondo Soleil, la prossima mossa inerente la soap opera che coinvolge Alex e Delia è l’ingresso nella casa del GF Vip di Belli. Quest’ultimo entrerà per avere un faccia a faccia con la sua donna. Tra i due, allora, nascerà una discussione, durante la quale Delia dirà di volerlo lasciare. Lui, però, darà luogo a qualche sceneggiata plateale in grado di far sciogliere il cuore della compagna.

A quel punto, il tutto si concluderà con un momento estremamente romantico che sancirà la pace tra loro e tutti vissero felici e contenti. In effetti, nella puntata di venerdì del reality show Alex dovrebbe realmente avere un confronto con la sua donna. Che questa, dunque, sia una storia realmente già scritta e studiata a tavolino? I dubbi sono sempre più forti.