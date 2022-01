Sonia Bruganelli lascia il GF Vip, i motivi e poi botta e risposta al veleno con Adriana Volpe: “Sei piccola…” (FOTO)

Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha annunciato che lascerà il GF Vip, ma non solo. Nel corso dell’intervista, la donna ha tirato anche una frecciatina ad Adriana Volpe, che certamente non è rimasta impunita.

La donna, infatti, ha immediatamente replicando a tono, dando il via ad una querelle sui social senza precedenti. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

L’annuncio di Sonia sul fatto che lascia il GF Vip

Nel corso della recente intervista rilasciata da Sonia Bruganelli sul magazine Chi, l’opinionista del GF Vip ha comunicato che è pronta a lasciare vacante la sua sedia. La protagonista, infatti, ha esordito ringraziando Alfonso Signorini per averle dato questa opportunità. In seguito ha detto di essersi molto divertita a ricoprire questo ruolo, tuttavia, per lei il tempo è finito. La donna ha spiegato che dall’anno prossimo non sarà più l’opinionista del reality show di Canale 5.

Sonia, poi, ha ironizzato dicendo di non sapere neppure se gli autori l’avessero voluta nuovamente, tuttavia, ci ha tenuto a mettere le mani avanti dicendo di essere impegnata in altri progetti. Durante l’intervista, però, la protagonista ha anche voluto lanciare una stoccata ad Adriana Volpe. Nello specifico, ha detto che durante le puntate la sua collega la tiene sempre sott’occhio, quasi come se temesse che lei potesse scoprire chissà quali misteri.

Stoccate tra la Bruganelli e Adriana Volpe

A tal proposito, Sonia Bruganelli ha paragonato la collega di questa esperienza al GF Vip ai fratelli più piccoli, che di solito ti seguono per vedere tutto quello che fai. La differenza, però, in questo caso sta nel fatto che la più piccola, almeno in termini anagrafici, in questo caso sia proprio Sonia. La stoccata della Bruganelli non è passata inosservata e Adriana subito ha replicato.

La Volpe ha pubblicato un tweet su Twitter in cui ha accusato la sua collega di essere realmente “piccola”, ma non di età, bensì d’animo e per i suoi comportamenti. Come se non bastasse, poi, Sonia ha ulteriormente replicato a queste parole e, attraverso una IG Storie ha esortato la sua collega a stare serena e a smetterla di applicarsi su qualunque cosa le venga detto. Insomma, tra le due proprio non si riesce a trovare un punto d’incontro.