GF Vip, Federica e Gianmaria superano il limite sotto le coperte, pubblico allibito: “Che squallore”

La notte appena trascorsa è stata davvero infuocata al GF Vip tra Federica e Gianmaria. I due, infatti, pare abbiano superato il limite concedendosi dei momenti di grande passione sotto le coperte.

La produzione ha deciso di concedere ai due ragazzi un momento di intimità nella Love Boat. Ebbene, i due hanno preso alla lettera l’invito, sta di fatto che si sono lasciati molto andare. Sul web, però, si è sollevato un putiferio per diverse ragioni. Scopriamo perché.

Passione sotto le coperte per Federica e Gianmaria

In queste ore Federica e Gianmaria si sono molto avvicinati nella casa del GF Vip. Dopo la messa in onda della scorsa puntata del reality show, in cui un’amica della Calemme l’ha esortata a pensare a sé in quanto la persona che aveva al di fuori si sta rifacendo una vita senza di lei, la ragazza ha cambiato registro. In particolare, infatti, la concorrente è tornata ad accettare le avances di Gianmaria. Gli autori, allora, hanno deciso di concedere ai due piccioncini un momento di intimità in una parte isolata della casa.

I due hanno fatto una splendida cenetta romantica insieme e, successivamente, sono andati sotto le coperte per continuare a scambiarsi tenere effusioni. Gianmaria ha addirittura chiesto un po’ di privacy nella speranza che spegnessero le telecamere. Ad ogni modo, da quello che si è evinto dai filmati, pare proprio che i due siano andati piuttosto oltre.

Le insinuazioni del pubblico del GF Vip

Sul web, intanto, le clip di Gianmaria e Federica sono divenute virali e i telespettatori del GF Vip hanno sbottato. In molti ritengono squallido l’avvicinamento tra i due per svariati motivi. Il primo risiede nel fatto che la Calemme sarebbe impegnata fuori dal programma. In secondo luogo, poi, molti ritengono che la ragazza stia facendo finta di provare un’attrazione per lui solo per creare un flirt e restare il più a lungo possibile in casa.

D’altro canto, poi, c’è anche chi ha avanzato delle ipotesi davvero interessanti. Gianmaria ha annunciato che a fine gennaio lascerà il programma per questioni professionali. Dato il legame venutosi a creare con Federica e l’interesse del pubblico per la vicenda, gli autori potrebbero aumentargli il compenso invogliandolo a rimanere. In tal caso, Gianmaria perderebbe il suo lavoro al di fuori, come già annunciato precedentemente. Accadrà davvero questo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Spero che Gianmaria non accetti perché oltre che ad essere usato da Federica lo sarebbe anche dagli autori 🤡

Perché si vede che questa è un'altra storia fake #gfvip https://t.co/5ZacfvGZZv — Monica🍀 (@Monicavda83) January 20, 2022