Il Paradiso delle signore trama 24 gennaio: Roberto becca Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi

Lunedì 24 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione, vedremo che Veronica farà stare molto in pensiero Gemma. Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento in quanto Vittorio sta valutando seriamente la proposta offerta gli dà Roberto.

Ad ogni modo, a turbare l’animo di Conti sarà un altro evento di natura sentimentale. Il direttore dello shopping center, infatti, verrà beccato in atteggiamenti piuttosto intimi con Tina. La situazione comincia a creare un po’ di sgomento.

Grande passo per Anna e Salvatore al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 24 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma sarà molto in ansia. La ragazza ha notato che sua madre Veronica ha un problema, pertanto, non potrà fare a meno di preoccuparsi. Nel momento in cui la donna se ne renderà conto, però, si sentiva molto in colpa per questo. Intanto, Salvatore maturerà una grande consapevolezza che riguarda il suo rapporto con Anna. Nello specifico, il giovane Amato ha intenzione di compiere il grande passo con la donna.

Al grande magazzino, intanto, c’è grosso fermento per la proposta fatta da Romagnoli. La collaborazione con gli americani potrebbe rivelarsi una grande opportunità, tuttavia, allo stesso tempo genera anche dei turbamenti. Ad ogni modo, la gestione di questo affare verrà integralmente affidato a Beatrice e Umberto. I due, quindi, si troveranno a lavorare a stretto contatto e questo non potrà che avvicinarli parecchio.

Trama 24 gennaio: Tina e Vittorio scoperti

La puntata del 24 gennaio del Paradiso delle signore, vero, verrà animato anche da un altro evento molto interessante. Dopo il concerto di Tina, la donna si è molto avvicinata a Vittorio. I due, infatti, si sono lasciati andare a diversi momenti di tenerezza. Proprio durante una di queste funzioni romantiche, però, degli occhi indiscreti li beccheranno. Nello specifico, vedremo che Roberto coglierà in flagrante la coppia.

I due, chiaramente, si faranno prendere dal panico. Una volta venuti allo scoperto, Conti farà di tutto per convincere il suo interlocutore che tra lui e la giovane Amato ci sia stato solamente un bacio. Nel frattempo, però, la questione arriverà anche al orecchie di Agnese. La donna, chiaramente, non potrà fare a meno di assumere un atteggiamento alquanto sospettoso nei confronti della vicenda. Non ci resta che attendere le prossime puntate, dunque, per scoprire come andrà a finire.