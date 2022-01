Jessica Selassiè, i suoi capelli vanno a fuoco a cena, panico nella casa del GF Vip (VIDEO)

Nel corso di quella che sembrava essere una comune e tranquilla cena all’interno della casa del GF Vip, Jessica Selassiè ha avuto un incidente in quanto i suoi capelli sono andati letteralmente a fuoco. Purtroppo non si tratta di un eufemismo, in quanto la giovane ha rischiato davvero parecchio e si è spaventata molto.

I compagni d’avventura, però, non sono sembrati molto interessati alla cosa. Per tale ragione, scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e come è stato arginato il problema.

Il video dei capelli a fuoco di Jessica

Jessica Selassiè ha avuto un incidente mentre era a cena con i compagni d’avventura del GF Vip in quanto i suoi capelli hanno rischiato di andare a fuoco. Nello specifico, i commensali si trovavano seduti attorno alla tavola per cominciare il lauto banchetto. Ad un certo punto, poi, Jessica si è alzata in piedi con il suo piatto e si è sporta sul tavolo per raggiungere una pietanza un po’ lontana da lei. Nel farlo, però, non si è resa conto che i suoi capelli sono finiti su di una candela accesa.

In men che non si dica un’intera ciocca ha preso fuoco dando luogo ad un lampo di luce che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. La giovane ha fatto un balzo e, immediatamente, con le mani ha tappato le fiamme impedendo che si propagassero altrove. I commensali, invece, non sono trasaliti più di tanto dalla paura. Solo Giacomo Urtis ha fatto un piccolo gridolino e poi ha invitato la compagna d’avventura a prestare più attenzione. (Continua dopo il video)

Sinceramente mi dispiace un sacco per Jessica, proprio da un punto di vista umano. Soprattutto perché mi sembra che nessuno si sia accertato che lei stesse bene#gfvip6#gfvip https://t.co/2B0pdXYpx6 — Il mare stanca (@ilmarestanca) January 18, 2022

Spavento per la Selassiè

Ad ogni modo, Jessica Selassiè è riuscita ad impedire che i suoi capelli andassero a fuoco, tuttavia, lo spavento è rimasto ugualmente. Sul suo volto, infatti, si è letta tanta paura e disperazione. Per fortuna non è successo nulla di grave, anche se degli effetti collaterali ci sono ugualmente. Parte della ciocca che ha preso fuoco è andata bruciata, pertanto, in quella parte della capigliatura la giovane si trova capelli mancanti.

Per fortuna, però, la giovane è dotata di una folta capigliatura, pertanto, questo piccolo problema sicuramente non verrà notato da nessuno, se non dalla diretta interessata che chiaramente ne è a conoscenza. Insomma, all’interno della casa il clima sta diventando sempre più infuocato e, stavolta, non soltanto in senso metaforico.