Uomini e Donne, ex tronista in ospedale, il messaggio preoccupante: “Un problema serio…” (FOTO)

In queste ore, i fan di Uomini e Donne sono stati spiazzati dal messaggio di un’ex tronista del programma che ha annunciato di essersi ricoverata in ospedale. La persona in questione è Sara Shaimi.

La donna ha partecipato qualche anno fa al talk show di Maria De Filippi ricoprendo il ruolo di tronista. All’epoca uscì dalla trasmissione con Sonny Di Meo. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio che cosa è successo alla giovane.

Sara Shaimi finisce in ospedale

Sara Shaimi è stata una tronista di Uomini e Donne molto amata. La ragazza diede luogo ad un percorso piuttosto limpido e lineare e alla fine decise di lasciare la trasmissione in compagnia di Sonny. Tra i due, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi. Dopo tanti tira e molla, poi, tra i due c’è stato un allontanamento piuttosto importante. Ad ogni modo, in questo periodo l’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo un momento molto difficile in quanto è stata ricoverata in ospedale proprio nel giorno del suo compleanno.

I fan, infatti, le hanno fatto gli auguri ed hanno scoperto che la giovane non stesse bene. In molti, allora, hanno cominciato a chiederle cosa le fosse accaduto e, non ricevendo risposta, hanno cominciato a fare delle congetture. Alcuni hanno ipotizzato che la donna si fosse recata in ospedale per sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica. C’è chi ha pensato alle orecchie, o ancora ai capelli.

Cos’ha l’ex tronista di Uomini e Donne?

A distanza di un po’ di ore, però, la protagonista ha chiarito la vicenda. Sara, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha esordito ringraziando tutte le persone che hanno avuto un pensiero per lei e le hanno fatto gli auguri. Per quanto riguarda il suo ricovero in ospedale, invece, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che, purtroppo, non si tratta di nessuna operazione che ha a che fare con l’estetica, anche perché non crede di averne bisogno.

La ragazza ha chiarito che si tratta di un’operazione chirurgica alla quale si è dovuta sottoporre per risolvere un problema serio che aveva da un po’ di tempo. La protagonista non è voluta entrare nel merito raccontando l’entità della malattia, tuttavia, si è limitata a rassicurare i fan dicendo che, per fortuna, tutto sia andato bene.