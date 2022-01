Uomini e Donne, nella puntata di venerdì 21 gennaio: le prime esterne di Luca, Biagio nel caos

Venerdì 21 gennaio andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo della puntata di giovedì, la quale si è interrotta con Matteo a centro studio.

Il tronista ha avuto una discussione molto accesa con la corteggiatrice Federica, la quale è rimasta molto male per non essere stata portata in esterna. Oggi, dunque, scopriremo come andrà a finire e non solo, si parlerà anche di Luca.

Anticipazioni trono classico 21 gennaio

Nel corso della puntata del 21 gennaio di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare di trono classico. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora Matteo Ranieri, il quale ha avuto un’aspra discussione con Federica. La ragazza è rimasta profondamente delusa per essere stata lasciata a casa, pertanto, ha deciso addirittura di abbandonare lo studio. In seguito, poi, è tornata per avere un ulteriore confronto con Matteo. Nella messa in onda di oggi, dunque, vedremo come andrà a finire.

Per quanto riguarda il trono di Luca, invece, il ragazzo ha cominciato da poco la sua nuova esperienza come tronista di Uomini e Donne. Nella precedente registrazione ha avuto modo di vedere per la prima volta le ragazze che dovrebbero corteggiarle. In questi giorni, però, ha avuto modo di fare qualche piccola esterna con alcune di loro in modo da farsi un’idea più precisa di chi potrebbe interessargli davvero e chi no.

Liti al trono over di Uomini e Donne

La puntata del 21 gennaio di Uomini e Donne, dunque, sarà incentrata anche su questo, in quanto vedremo chi ha incuriosito il protagonista e chi, invece, no. Al trono over, invece, non mancheranno accese discussioni, specie per quanto riguarda Biagio. Il cavaliere ha appena chiuso la frequentazione con una dama del parterre conosciuta da poco. La donna dall’accento napoletano ha deciso di interrompere la conoscenza in quanto non ha apprezzato alcuni suoi atteggiamenti.

Nella messa in onda odierna, dunque, assisteremo a nuove diatribe tra i due e non solo. Nella vicenda interverranno anche gli opinionisti e altri presenti in studio. Gemma, invece è rimasta senza corteggiatori. Dopo aver mandato via Leonardo e aver dichiarato di provare solo amicizia per Stefano, la dama è senza spasimanti. Non ci resta che attendere per vedere se qualche nuovo cavaliere verrà in studio a corteggiarla.