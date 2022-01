Guendalina Tavassi, fidanzato aggredito: “Orecchio morso e occhio tumefatto” cosa è successo (FOTO)

In queste ore, Guendalina Tavassi è stata protagonista di un’ennesima disavventura che, stavolta, ha colpito il suo fidanzato, il quale pare sia stato aggredito. Alcuni portali di gossip hanno divulgato la notizia, mentre la diretta interessata ha provato a mantenere massimo riserbo sulla faccenda.

Solo una volta che il suo compagno è uscito dall’ospedale, la donna è tornata sui social per parlare con i suoi fan. Scopriamo, dunque, cosa è accaduto e cosa ha raccontato la Tavassi.

Com’è stato aggredito il fidanzato di Guendalina

Federico Perna, l’attuale fidanzato di Guendalina Tavassi, pare sia stato aggredito. I due si trovavano in auto quando, improvvisamente, l’aggressore si sarebbe avvicinato a loro e avrebbe preso di mira l’uomo. La rissa sarebbe stata piuttosto violenta, al punto che Federico pare abbia avuto dei morsi all’orecchio e un occhio tumefatto. Dopo l’increscioso avvenimento, chiaramente, il giovane si è reato subito al pronto soccorso per farsi visitare.

In tale sede, dunque, è stato medicato e prescritta una cura. Inoltre, pare anche che ci siano dei video dell’aggressione, tuttavia, i filmati non sono stati diffusi suoi social, almeno per il momento. Guendalina, dal canto suo, si è trincerata dietro un rigoroso silenzio, sta di fatto che le poche informazioni che sono trapelate sono state diffuse da altre fonti. Solo dopo che Federico è stato dimesso dall’ospedale, poi, la donna ha deciso di spendere qualche parola su Instagram. (Continua dopo la foto)

La Tavassi torna sui social

Guendalina Tavassi, infatti, ha pubblicato una IG Stories in cui ha confermato che il suo fidanzato sia stato aggredito. In seguito, ha ringraziato tutte le persone che in questo momento così complicato le stanno mostrando tanta vicinanza, affetto e solidarietà. Ad ogni modo, la protagonista è apparsa alquanto spazientita e stanca di trovarsi a vivere sempre queste situazioni così orribili, al punto che ha detto che, purtroppo, non c’è limite al peggio,

Per il momento, dunque, deve risolvere queste faccende, pertanto, sarà assente dai social. Appena la situazione ritornerà, poi, tornerà a condividere la sua vita con i suoi fan. Ricordiamo che qualche mese fa la Tavassi dichiarò di essere stata aggredita, probabilmente dal suo ex, ma sulla faccenda non sono più trapelate informazioni. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più.