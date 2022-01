Delia Duran, dopo il GF Vip pronta per un altro programma Mediaset? Ecco dove potremmo vederla (FOTO)

L’escalation di Delia Duran nel mondo del piccolo schermo ha avuto inizio, sta di fatto che dopo il GF Vip pare che la donna possa prendere parte ad un altro programma Mediaset. A sganciare questa piccola bomba è stato Davide Maggio.

Il giornalista ha detto che a puntare gli occhi sulla bella modella sia stata Barbara D’Urso. La conduttrice pare vorrebbe fortemente la donna nel programma che presto andrà a condurre, ovvero, La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ecco cosa è emerso.

Ecco in quale programma Mediaset potremmo vedere Delia Duran

Dopo il GF Vip, Delia Duran potrebbe sbarcare in un altro programma Mediaset, ovvero La Pupa e il Secchione e Viceversa. La notizia è stata diffusa da Davide Maggio il quale ha detto di essere a conoscenza di un retroscena alquanto intrigante. In questi giorni sono trapelate le prime indiscrezioni in merito a chi potrebbero essere gli opinionisti della prossima edizione del programma Mediaset. A tal proposito, sono saltati fuori i nomi di Antonella Elia, che ha già ricoperto il ruolo di opinionista, ma al GF Vip, Barbara Alberti e Federico Fashion Style.

Ad ogni modo, almeno per il momento non vi è una conferma ufficiale in quanto attorno al programma aleggia un velo di mistero. Barbara D’Urso, infatti, è estremamente reticente sulla questione. Lo scorso fine settimana pare sia stato anche registrato il promo ufficiale della trasmissione, tuttavia, nessuno ha fatto menzione della faccenda, specie la conduttrice.

La bomba di Dandolo su Barbara D’Urso

In ogni caso, la vera notizia bomba sul programma Mediaset riguarda la possibile partecipazione di Delia Duran. Lady Cologno, infatti, pare avesse messo gli occhi su di lei da prima che Alfonso Signorini la facesse entrare nella casa del GF Vip. In seguito, poi, le trattative con il reality show sono andate a buon fine, pertanto, la D’Urso si sarebbe vista strappare dalle mani questa opportunità.

Ma non tutto è perduto. La Pupa e il Secchione e Viceversa, infatti, dovrebbe andare in onda a partire da fine marzo o inizio aprile. In tale periodo il GF Vip è ben che concluso, pertanto, Delia avrebbe sicuramente modo di cimentarsi in questa avventura. Considerando la voglia che ha di stare al centro dell’attenzione, è molto probabile che, qualora la proposta venisse ufficializzata le, lei potrebbe accettare con gioia.