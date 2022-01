Tommaso Zorzi asfalta Soleil Sorge: “Se fossi stato lì, mi avrebbero espulso…”

Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista su di un format di Instagram che si chiama A casa mia ed ha parlato di alcune dinamiche del GF Vip, soffermandosi soprattutto su Soleil Sorge. I due influencer hanno avuto modo di conoscersi prima della loro partecipazione al reality show di Canale 5.

Tra loro sembrava essere nata quasi un’amicizia, tuttavia, dopo gli atteggiamenti che la Sorge ha assunto in casa, Tommaso ha cambiato completamente idea sul suo conto. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le parole di Tommaso contro Soleil

In queste ore sta facendo il giro del web l’intervista che Tommaso Zorzi ha rilasciato in cui ha sparato a zero contro Soleil Sorge. Quest’ultima è sicuramente tra le protagoniste più discusse di questa edizione del programma di Canale 5. La giovane è riuscita a sollevare un bel po’ di dinamiche, pertanto, spesso si è attirata il favore ma anche le critiche dei telespettatori. Particolarmente nell’ultimo periodo, poi, coloro i quali sembrano sostenerla a spada tratta, hanno cominciato a cambiare idea.

Dopo il suo avvicinamento a Katia Ricciarelli, personaggio non molto apprezzato dai telespettatori, e il suo comportamento nel rapporto tra Delia e Alex, molti hanno cambiato idea sul suo conto. Tra queste persone vi è anche il vincitore della quinta edizione del GF Vip, ovvero, Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha detto di aver conosciuto la ragazza qualche tempo fa e non si aspettava minimamente che fosse in questo modo.

L’espulsione di Zorzi per la Sorge

Il giovane, infatti, non ha potuto fare a meno di ammettere che, nel caso in cui si fosse trovato a condividere l’esperienza del GF Vip con una persona come la Sorge, sicuramente si sarebbe fatto espellere. Questo perché caratterialmente non è affatto una persona dotata di diplomazia e in grado di controllarsi quando si trova in situazioni altamente provocatorie. Soleil Sorge è, certamente, una persona che sa perfettamente come far crollare i nervi del suo interlocutore, pertanto, Tommaso Zorzi avrebbe certamente ceduto al suo istinto.

Tra i due ci sarebbero stati fuochi e fiamme ma, fortunatamente per loro e sfortunatamente per il pubblico da casa, questo non si è verificato. Ad ogni modo, Soleil verrà messa al corrente della questione? In caso affermativo sicuramente non potrà fare a meno di replicare a tono al collega influencer, pertanto, non ci resta che attendere.