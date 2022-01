Oroscopo 22 gennaio 2022: conquiste per Cancro, Sagittario delusi

Le previsioni dell‘oroscopo del 22 gennaio esortano i nati sotto i segni di Gemelli e Scorpione ad essere audaci e ad osare un po’ di più. Per quanto riguarda i Cancro, invece, ci sono delle novità all’orizzonte.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di alti e bassi in amore. Se una persona cara vi ha deluso, parlateci e cercate di chiarire le cose in sospeso. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è meglio non essere troppo pigri.

Toro. Le stelle sono dalla parte degli audaci. Non restate mai fermi in attesa di scoprire che cosa vi capiterà. Siate voi gli autori del vostro destino e gli artefici delle scelte che ritenete più opportune. Anche in amore è importante prendere l’iniziativa.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 gennaio esortano i nati sotto questo segno a cimentarsi in nuove avventure. Siate audaci e mettetevi sempre in gioco. Meglio rischiare e sbagliare, che non averci provato affatto

Cancro. I nati sotto questo segno stanno per ottenere dei traguardi molto interessanti. Per quanto riguarda la vita di coppia, le cose procedono a gonfie vele, quindi continuate a percorrere la strada che avete intrapreso.

Leone. Giove nel segno potrebbe portare un po’ di litigiosità nei rapporti d’amore. Ad ogni modo, quando c’è il sentimento di base ed è forte e stabile, ogni tempesta può essere superata con ardore.

Vergine. Certe occasioni vanno prese al volo. Alcuni treni passano una sola volta nella vita, pertanto, cercate di essere propositivi. In ambito sentimentale ci sono delle cose da mettere in chiaro, non fatevi andare bene tutto per forza.

Previsioni 22 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore siete un po’ passivi e la cosa potrebbe cominciare a diventare piuttosto pesante per il partner. Cercate di essere un po’ più propositivi e mettetevi in gioco. Sul lavoro è importante tenere a freno i bollori.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Se avete cominciato da poco una relazione, potreste rimanere piacevolmente colpiti. Non ponete limiti alla provvidenza.

Sagittario. Una piccola delusione potrebbe compromettere il vostro stato d’animo. Ad ogni modo, non demordete. Le batoste fanno parte della vita e vi servono per crescere e diventare più forti.

Capricorno. Momento di riflessione importante per i nati sotto questo segno. Imparate a mettere da parte l’orgoglio quando necessario. Se siete un po’ nervosi, cercate di scaricare la tensione facendo attività fisica.

Acquario. Non perdete tempo in chiacchiere. Se vi piace qualcuno, fate di tutto per riuscire ad ottenere i risultati sperati. Cercate di essere tenaci anche nel lavoro. Non mollate al primo ostacolo.

Pesci. Cercate di mantenere la calma in ambito sentimentale. Se ci sono stati dei disguidi di recente, adesso è tempo di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, invece, le stelle sono dalla parte dei più audaci.