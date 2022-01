Uomini e Donne anticipazioni lunedì 24 gennaio: Gemma gelosa, liti tra gli over

Lunedì 24 gennaio ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, sempre dalle 14:45 su Canale 5. La scorsa puntata si è conclusa con un’esilarante sfilata delle donne, la quale si è conclusa con la vittoria di Pinuccia.

Nella parte conclusiva, poi, Maria De Filippi le ha chiesto di salutare il pubblico da casa e di dargli appuntamento alla prossima puntata. Proprio per tale ragione, lunedì andrà in onda il contenuto di una nuova registrazione.

Gemma gelosa a Uomini e Donne

La puntata di lunedì 24 gennaio dovrebbe cominciare con Gemma Galgani e le sue querelle d’amore. La donna ha deciso di chiudere la conoscenza di Leonardo, non accettando la sua proposta di andare a cena per parlare di quello che è accaduto. L’uomo, così, è stato costretto ad abbandonare lo studio non avendo più motivi per rimanere. Subito dopo, però, si è fatto avanti Stefano, il quale è sembrato molto propenso a conoscere Gemma. I due sono usciti insieme, ma la Galgani ha deciso di chiudere anche la sua conoscenza in quanto non sente un’attrazione nei suoi confronti.

Ad ogni modo, anche se la dama ha preso questa decisione, nel momento in cui il cavaliere si è interessato ad altre esponenti del parterre, Gemma si è mostrata gelosa. Nella puntata di lunedì, dunque, vedremo se tra i due ci sarà un nuovo confronto per chiarire questa situazione. Intanto, a destare molto sgomento tra gli over sarà anche Nadia. La donna ha sin da subito mostrato di avere un carattere molto forte. Tuttavia, almeno per il momento nessun cavaliere è stato in grado di suscitare il suo interesse.

Puntata 24 gennaio: liti e nuove esterne

Tra gli esponenti del parterre maschile, invece, il più discusso sarà certamente Biagio. Dopo aver chiuso con Elena, infatti, tra i due sono sorte molte discussioni. La donna, infatti, è convinta che il cavaliere sia molto falso e stia in studio solo per visibilità. Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne, inoltre, si parlerà anche di trono classico. Luca nell’ultima messa in onda è uscito con Eleonora, una giovane ragazza di 24 anni che ha subito catturato la sua attenzione.

Ad ogni modo, il tronista darà spazio anche ad altre corteggiatrici, pertanto, lunedì scopriremo quale altra dama ha portato in esterna in questi giorni. In merito a Matteo, invece, il giovane ha avuto una pesante discussione con Federica. Nella puntata in questione, dunque, scopriremo cosa si sono detti i due dopo la scorsa registrazione.