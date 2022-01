GF Vip, Lulù dice una frase spinta a Jessica: “Dovevi metterti più…” poi viene beccata e cambia discorso (VIDEO)

In queste ore sta spopolando sul web un video in cui si vede Lulù dire una frase alquanto spinta a sua sorella Jessica. Resasi conto di essere inquadrata dalle telecamere, però, la principessa ha provato a cambiare discorso.

Ad ogni modo, i fan più attenti si sono resi conto perfettamente di quello che è accaduto. Il video in questione, infatti, ha cominciato a diventare virale. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La frase spinta di Lulù a Jessica

I concorrenti del GF Vip si stavano preparando per la diretta quando, improvvisamente, Lulù Selassiè ha detto a sua sorella Jessica una frase un po’ spinta e ambigua. Proprio quest’ultima si stava facendo un bagno in vasca in compagnia di sua sorella e di Barù. I tre stavano chiacchierando amabilmente quando è arrivato Alessandro che ha fatto allontanare lo chef con uno scherzo. Nel momento in cui le due donne sono rimaste da sole, allora, Lulù ha detto una cosa davvero particolare a sua sorella.

Nello specifico, le ha spiegato che avrebbe dovuto assumere una posa diversa mentre si lavava. La giovane non ha portato a compimento la frase, ma molti telespettatori hanno intuito perfettamente il senso. Secondo molti, infatti, la fidanzata di Manuel avrebbe esortato sua sorella ad assumere un atteggiamento più sexy. Al momento, però, non è chiaro se il consiglio sia stato dato per mettersi in mostra dinanzi le telecamere oppure per conquistare qualche compagno d’avventura.

Il video diventa virale

Ad ogni modo, subito dopo aver pronunciato questa frase spinta, Lulù ha cambiato discorso e si è complimentata con Jessica per la scelta dell’accappatoio. Malgrado il tentativo di nascondere la cosa, però, il pubblico da casa si è reso conto dell’accaduto e in molti hanno cominciato a commentare alquanto allibiti. Diversi utenti del web, infatti, si sono chiesti per quale ragione Lulù voleva che sua sorella si comportasse in modo più seducente.

Ricordiamo, infatti, che tra Sophie e Jessica c’è stato un riavvicinamento. A quanto pare, tra le due è tornato il sereno, pertanto, la principessa ha deciso di farsi da parte lasciando che la Codegoni e Alessandro Basciano si vivano la loro storia in totale serenità e tranquillità. Ma per quanto ancora rimarrà questo clima così disteso all’interno della casa più spiata d’Italia?