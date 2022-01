Oroscopo 23 gennaio 2022, classifica: Leone primi, Acquario temerari

Secondo l’oroscopo del 23 gennaio, i nati sotto il segno del Leone sono in splendida forma. I Vergine devono essere meno pessimisti, mentre gli Acquario sono pronti a tutto.

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. I nati sotto questo segno si trovano in una posizione dominante. Per tale ragione, è opportuno farsi valere e andare sempre avanti seguendo i propri istinti e impulsi. Dal punto di vista professionale ci sono delle grandi opportunità in arrivo.

2 Toro. L’oroscopo del 23 gennaio 2022 denota l’inizio di un periodo pieno di novità per i nati sotto questo segno. Siete tra i segni più ottimisti dello zodiaco e non perdete mai questa caratteristica. Per quanto riguarda la sfera privata, invece, sarete irresistibili.

3 Scorpione. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se volete avanzare qualche proposta, questo è il momento giusto. Anche sul lavoro ci sono delle ottime chance. Non arrendetevi dinanzi il primo ostacolo.

4 Sagittario. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Questo è il tempo di guardare al futuro e di non concentrarsi solamente sul presente. Specie in ambito professionale è necessario avere dei progetti e seguire degli schemi.

5 Vergine. In amore non siete mai contenti, c’è sempre qualcosa che vi manca. Anche nel caso in cui non dovesse esserci nulla a turbare la vostra quiete, si fanno avanti le paure che questo momento di serenità possa svanire da un momento all’altro. Non fasciatevi la testa prima di cadere.

6 Bilancia. Giornata piena di appuntamenti quella di oggi. Ad ogni modo, cercate di trovare il tempo anche per le persone care. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è meglio non cedere alle provocazioni di chi vi sta intorno.

Previsioni astrali 23 gennaio ultime sei posizioni

7 Acquario. Siete piuttosto lungimiranti e temerari. Non arrendetevi dinanzi il primo ostacolo. In amore siete piuttosto impegnati nel cercare di soddisfare le esigenze del partner. Ad ogni modo, non trascurate anche i vostri desideri e bisogni.

8 Ariete. Le previsioni dell’oroscopo del giorno sabato 23 gennaio denotano un inizio giornata un po’ fiacco. Ad ogni modo, verso il pomeriggio la situazione si riprenderà e potrete tornare ad essere produttivi. In amore non cullatevi troppo sugli allori.

9 Cancro. In amore siete in una fase di recupero, tuttavia, qualche battuta d’arresto in ambito professionale potrebbe turbare la vostra quiete. Cercate di mantenere la calma e, soprattutto, di non esplodere al piccolo problema.

10 Gemelli. Giornata piena di riflessioni. In questo periodo state attraversando dei cambiamenti importanti che potrebbero avervi destabilizzato un po’. Ad ogni modo, non è il momento di guardarsi indietro, ma guardate sempre dinanzi a voi.

11 Pesci. Non siete esattamente nella vostra giornata migliore. Se ci sono stati dei problemi in amore, forse è il caso che li risolviate quanto prima. Rimandare le discussioni non farà altro che renderle ancora più pesanti e difficili da arginare.

12 Capricorno. Ultima posizione per i nati sotto questo segno, ma non temete, presto vi risolleverete. Tra oggi e domani potreste essere assaliti da un po’ di malinconia e da qualche ricordo un po’ toccante. Presto, però, qualcuno vi farà tornare il sorriso.