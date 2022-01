GF Vip, Soleil racconta un dramma familiare e Manila la denigra di nascosto: “Sta facendo l’elenco delle tragedie…” (VIDEO)

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra arrivato ad un punto di collisione definitiva nella casa del GF Vip. Le due donne si sono gradualmente allontanate dopo l’ingresso in casa di Delia Duran.

Quest’ultima ha creato un po’ di scompiglio per molti versi, specie per la Sorge. Ad ogni modo, durante la messa in onda della puntata di ieri, Manila si è resa protagonista di un gesto davvero brutto nei confronti della sua, ormai, ex amica. Vediamo di cosa si tratta.

L’allontanamento tra Soleil e Manila

La puntata di venerdì 21 gennaio del GF Vip è stata, come sempre, molto movimentata, tra le dinamiche trattate c’è stato soprattutto l’allontanamento tra Manila e Soleil. Le due hanno avuto dei disguidi durante la settimana che, purtroppo, non sono stati arginati. A dare il colpo di grazia al loro rapporto, poi, è stata la scelta della Sorge di rifiutare di abbracciare la sua compagna d’avventura reputando quel gesto piuttosto falso. Per contro, invece, l’ex volto di Uomini e Donne ha accettato di fare la pace con Katia.

Ebbene, questa situazione ha dato adito a molti ulteriori disguidi tra le due donne. Ad un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha chiamato in disparte Soleil e le ha chiesto di parlare della sua famiglia. La ragazza, allora, ha cominciato a tirare fuori alcune situazioni poco piacevoli che ha vissuto nel corso della sua vita. Manila, però, che in quel momento si trovava in salotto con gli altri compagni d’avventura, ha detto delle cose davvero poco carine.

Il brutto commento della Nazzaro al GF Vip

Nello specifico, infatti, Manila ha cominciato a prendere in giro Soleil per quello che stesse raccontando al pubblico del GF Vip. In particolar modo, la donna ha insinuato che la giovane stesse facendo solamente la vittima, in quanto stesse facendo l’elenco di tutte le sue tragedie. La Nazzaro ha aggiunto che anche lei si sarebbe potuta mettere ad elencare tutti i drammi che ha vissuto nel corso della sua esistenza.

Questa mancanza di sensibilità e comprensione da parte della donna è stato fortemente criticato sui social. In molti, infatti, si sono scagliati contro di lei accusandola di essersi comportata in maniera davvero irrispettosa nei suoi confronti. Insomma, gli equilibri si sono definitivamente spezzati. Come reagirà la Sorge quando scoprirà tutto?