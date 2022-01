Pesantissima lite tra Alessandro e Sophie, lei lo caccia dalla stanza: cosa è successo (VIDEO)

Le cose tra Alessandro e Sophie stanno prendendo una brutta piega al GF Vip, sta di fatto che i due hanno avuto una lite davvero pesante. Il fine settimana appena trascorso, infatti, si è rivelato piuttosto turbolento.

A rendere gli animi particolarmente concitati ci ha pensato non solamente l’alcol, ma anche un po’ di gelosia e risentimento. Proprio per tale ragione, la coppietta di questa edizione del reality show ha avuto un momento di scontro molto forte seguito da un gesto davvero estremo. Scopriamo cosa è successo.

L’accesa lite tra Alessandro e Sophie

Nei giorni appena trascorsi Sophie e Alessandro hanno avuto una lite accesissima. Tutto è partito da alcuni screzi avvenuti in occasione di una serata ad alto tasso alcolico. I due, infatti, hanno cominciato a rispondersi male finendo per incappare in discussioni molto accese. La situazione, poi, ha preso una piega davvero estrema, sta di fatto che l’intervento dei coinquilini non è servito a sedare la polemica.

Anche Soleil ha provato a mediare la situazione, non ottenendo alcun risultato. Nella notte, dunque, la Codegoni ha avuto un crollo e si è sfogata con le sue compagne d’avventura mostrandosi stanca del comportamento del ragazzo. Secondo il suo punto di vista lui le mancherebbe di rispetto a volte pronunciando delle frasi davvero fuori luogo. Ad un certo punto, poi, l’ira della ragazza è diventata così forte al punto da compiere un gesto piuttosto estremo che ha colpito, ma allo stesso tempo divertito, il pubblico da casa.

Il gesto estremo della Codegoni

In particolar modo, dopo l’ennesima lite, Sophie ha racimolato gli indumenti di Alessandro e li ha portati al di fuori della stanza. Questo perché la protagonista non aveva più voglia di continuare a dormire con lui. Il pubblico da casa, chiaramente, è rimasto esilarato da questo siparietto e in molti si sono complimentati con la ragazza per il sui “pugno di ferro”. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha detto che finalmente ha dimostrato di essere una vera donna.

Ad ogni modo, adesso il clima tra i due sembra essere un po’ più disteso, ma questa quiete ha tutta l’aria di essere solamente il preludio a una nuova tempesta. Negli ultimi giorni, infatti, i due non stanno facendo altro che litigare, pertanto, in molti credono che presto potrebbe esserci un punto di collisione definitivo. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire come andrà a finire questa storia d’amore.