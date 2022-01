Alessandro Basciano rischia la squalifica dal GF Vip: gli autori lo richiamano e lui risponde male (VIDEO)

In queste ore Alessandro Basciano si è reso protagonista di un gesto che potrebbe costargli la squalifica dalla casa del GF Vip. Il giovane, infatti, ha infranto il regolamento e, come se non bastasse, ha risposto anche male agli autori.

Quanto la produzione lo ha richiamato, infatti, il ragazzo ha risposto in maniera davvero scorretta e provocatoria. La stessa Sophie ha provato a farlo ragionare, ma lui non ne ha voluto sapere. Verrà, dunque, squalificato?

Alessandro Basciano infrange il regolamento

Quest0anno al GF Vip ne stanno accadendo davvero di ogni, eppure nessuno ha mai subito una squalifica, ma Alessandro Basciano potrebbe essere in serio pericolo. In questi giorni, lui e Sophie hanno avuto dei diverbi piuttosto accesi, che hanno contribuito a rendere particolarmente inquieto il clima tra di loro. Proprio durante un momento di freddezza, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne si è reso artefice di un comportamento molto scorretto.

Nello specifico, il ragazzo si è tolto il microfono ed ha cominciato a parlare alla Codegoni senza tale apparecchiatura acustica. La produzione, chiaramente, si è subito resa conto del fatto ed ha provveduto ad esortare il giovane a smetterla e a indossare immediatamente il microfono. Lui, però, ha fatto finta di non sentire la voce all’interno degli altoparlanti disposti in tutta la casa ed ha continuato il suo discorso.

La risposta agli autori e la possibile squalifica

Una delle autrici, dunque, ha informato Alessandro Basciano che se avesse continuato in questo modo avrebbe rischiato la squalifica. La donna in questione, infatti, gli ha chiesto se volesse essere squalificato e lui, con tono molto provocatorio, ha risposto in maniera affermativa. A quel punto, allora, l’autrice ha detto che avrebbe preso subito dei provvedimenti. Intanto, Sophie ha fatto di tutto per far ragionare il suo interlocutore.

In particolare, la ragazza lo ha esortato ad indossare di nuovo il microfono, ma lui, ormai, era entrato in un vortice per cui vedeva tutto nero, sta di fatto che non ha ascoltato neppure lei. Dopo un po’ di tempo, poi, si è calmato ed ha smesso di assumere questo atteggiamento così scorretto. La produzione, però, si p davvero infuriata per il suo comportamento. Per tale ragione, il giovane potrebbe essere soggetto davvero a qualche punizione. Non ci resta che attendere per vedere cosa decideranno di fare gli autori.