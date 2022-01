Delia Duran non sente odori e sapori, panico al GF Vip: la regia stacca il collegamento, ha il covid?

Piccoli momenti di tensione all’interno della casa del GF Vip. Delia Duran, infatti, ad un certo punto ha detto di non sentire più gli odori e i sapori, pertanto, in molti hanno subito pensato che potesse avere il covid.

La regia del programma, onde evitare equivoci, ha deciso di staccare l’inquadratura facendo sì che nel pubblico si fomentassero ancora di più i sospetti. Ad ogni modo, vediamo che cosa è successo.

Delia e l’assenza di sapori e odori

Delia Duran ha dichiarato di non sentire odori e sapori e questo ha scatenato il panico in men che non si dica, in quanto questi sono tra i sintomi più comuni del covid. La donna stava cucinando in compagnia di altre coinquiline quando, improvvisamente, ha detto di non poter assaggiare lei le pietanze in quanto non fosse in grado di distinguere i sapori. Questa frase, chiaramente, ha subito generato un certo allarmismo tra i presenti in casa, al punto che la regia ha subito staccato le inquadrature mostrando ciò che stessero facendo altri concorrenti.

Quello che molti telespettatori si sono domandati, dunque, è: la donna potrebbe essere positiva al covid? La cosa potrebbe sembrare apparentemente strana, in quanto i concorrenti sono trincerati all’interno delle quattro mura della casa di cinecittà e non possono avere contatti con nessuno dall’esterno. Inoltre, ciascun partecipante è soggetto ad un periodo di quarantena cautelare, a seguito del quale viene effettuato un tampone di controllo.

Il rumor sulla positività al Covid della Duran

Nel caso della compagna di Alex Belli, però, un fatto strano si è verificato. Poco prima del suo ingresso in casa, infatti, l’influencer Deianira Marzano aveva sganciato una vera e propria bomba. Nello specifico, la donna aveva detto che l’ingresso dei Delia Duran sarebbe saltato in quanto risultata positiva al covid. Subito dopo la diffusione di questa notizia, però, la diretta interessata e il suo avvocato hanno, immediatamente, diramato la notizia che si trattasse di una bufala.

Il legale della donna, inoltre, aveva anche accusato Deianira di procedere legalmente contro di lei in quanto, a causa delle sue dichiarazioni, gli accordi con la produzione del reality show sarebbero potuti saltare. Dopo questa situazione, però, Delia è entrata in casa a seguito di un tampone negativo. Alla luce di queste recenti dichiarazioni, però, sorge il dubbio che l’influencer potesse avere ragione. Non ci resta che attendere per capire.