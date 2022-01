Ex tronista di Uomini e Donne è incinta, dal cancro alla gravidanza, ecco come sta: “È stato difficile…” (VIDEO)

In queste ore è arrivata una splendida notizia per i fan di Uomini e Donne, in quanto un’ex tronista ha annunciato di essere incinta. Lei sta molto a cuore ai telespettatori in quanto solo qualche mese fa annunciò di avere il cancro.

Adesso, però, le cose sembrano andare decisamente meglio. Tuttavia, proprio a causa della sua delicata situazione sanitaria, la giovane ha tenuto nascosto per diversi mesi il lieto evento e adesso ha deciso finalmente di raccontare tutto. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, è incinta. La ragazza ha annunciato da poche ore la gravidanza e si è detta assolutamente al settimo cielo per questo lieto evento. Il pubblico del talk show pomeridiano è stato certamente felice di apprendere questa notizia, specie per il difficile trascorso che ha la donna alle spalle. Alcuni mesi fa, infatti, Sabrina annunciò di aver scoperto un brutto male al seno. I medici le consigliarono di operarsi urgentemente e lei così ha fatto.

L’operazione pare sia andata a buon fine, tuttavia, la giovane è soggetta a dei controlli periodici per tenere sotto controllo la situazione. Malgrado il periodo non fosse esattamente dei migliori, però, la Ghio ha sempre fatto di tutto per prendere il lato positivo della vita. Per tale motivo, sempre qualche mese fa annunciò anche il suo fidanzamento ufficiale. Il suo compagno le fece una plateale proposta di matrimonio che lasciò tutti commossi.

Sabrina Ghio è incinta: ecco perché l’ha nascosto

Dopo questo annuncio speciale, però, in queste ore ne è arrivato un altro. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha comunicato di essere incinta. Tuttavia, ha atteso un bel po’ di mesi prima di svelare questa notizia ai suoi fan. I motivi risiedono probabilmente nella necessità di tutelare la sua salute. Ad ogni modo, dopo aver atteso un bel po’ di tempo, la donna ha deciso di fare il lieto annuncio attraverso un video molto toccante.

La clip in questione riprende lei, il suo futuro marito e la sua prima figlia, intenti a scambiarsi tenerezze per festeggiare il nuovo arrivo. Al di sotto del video, poi, è presente una lunga didascalia in cui ha Ghio ha spiegato parte delle ragioni che l’hanno spinta a mantenere questo segreto. Di seguito il post con quello che ha rivelato.