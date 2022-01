Bomba su Alex Belli, sta tradendo Delia con un’altra donna? “Sta sentendo una persona fuori”

Nella puntata odierna di Mattino 5, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha sganciato una vera e propria bomba su Alex Belli in quanto ha insinuato che stia tradendo Delia Duran. Tutti si stanno preoccupando del legame che unisce Alex e Solei, tuttavia, pare che al di fuori delle quattro mura della casa di cinecittà stia accadendo ben altro.

Alex sarebbe recidivo nell’avvicinarsi ad altre donne malgrado sia “sposato”. Andrea, infatti, ha dichiarato di essere in possesso di informazioni alquanto compromettenti sul suo conto. Vediamo cosa è emerso.

La bomba di Alajmo su Alex Belli

Alex Belli sta davvero tradendo Delia Duran al di fuori della casa del GF Vip? Nel corso della puntata del 24 gennaio di Mattino 5, Federica Panicucci ha affrontato la tematica inerente il reality show condotto da Alfonso Signorini. In tale occasione si sono collegati con lo studio anche alcuni opinionisti, tra cui Andrea Franco Alajmo. Quest’ultimo è famoso per i numerosi scoop che è solito sganciare e, in quanto paparazzo, spesso è anche in possesso di foto che testimoniano le sue dichiarazioni.

Stavolta, l’oggetto della discussione è stato Alex Belli e l’opinionista ha detto di sapere perfettamente che l’attore stia frequentando un’altra donna. Il protagonista è stato inizialmente vago, dicendo di non dare molto peso a quello che Delia fa in casa in quanto al di fuori è parecchio distratto. La conduttrice, allora, gli ha chiesto di essere un po’ più specifico, sta di fatto che lui è entrato nel merito della faccenda.

L’attore sta tradendo Delia?

Il paparazzo ha ammesso di sapere che Alex Belli pare stia tradendo Delia Duran. Andrea ha detto che l’attore si sta sentendo e frequentando con un’altra donna. La presentatrice è rimasta esterrefatta, al punto che non ha potuto fare a meno di chiedere la parola dei suoi ospiti. I presenti in studio hanno dichiarato di essere dell’idea che Belli appartenga alla categoria di persone che praticano il “poliamore”.

Per lui, dunque, sarebbe assolutamente normale amare più donne contemporaneamente. Alajmo, infatti, ha detto che questa non sarebbe affatto la prima volta che l’attore si rende protagonista di comportamenti del genere. Anche in passato è stato scoperto dalle sue precedenti donne in atteggiamenti spinti con altre. L’opinionista, però, al momento è sprovvisto di foto che testimonino le sue parole. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.