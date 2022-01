Il Paradiso delle signore trama 26 gennaio: Gemma scopre tutto, Tina e Vittorio commettono una distrazione

La trama della puntata di mercoledì 26 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Tina e Vittorio si lasceranno andare finalmente alla passione, tuttavia, i due commetteranno un gesto di distrazione. Su di un altro versante, poi, vedremo che Gemma si troverà a fare una scoperta.

Inoltre, Umberto comincerà a maturare dei dubbi piuttosto seri che riguardano il rapporto professionale che lega il grande magazzino agli Americani. Qualcosa non torna. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Gemma scopre la verità al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 26 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Irene si troverà in una situazione davvero complessa. il proprietario della casa in cui lei abita ha intenzione di vendere tutto. All’acquisto dell’immobile pare essere interessato Salvo e la cosa comincerà a creare dei problemi alla Venere. La ragazza, infatti, proverà a parlare con il padre di Gabriella provandolo a convincere a cambiare idea sulla sua volontà di vendere l’immobile. Riuscirà nel suo intento?

Nel frattempo, Gemma si troverà involontariamente ad ascoltare una conversazione tra Gloria e Veronica. In tale occasione si renderà conto di tutto quello che nascondono Gloria ed Ezio e apprenderà la natura del rapporto che li univa. Una volta fatta questa scoperta, dunque, la giovane capirà per quale ragione sua madre fosse così turbata in questi giorni. Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Beatrice e Dante si creerà un’intesa sempre più forte.

Passioni e distrazioni nella puntata del 26 gennaio

La donna, infatti, comincerà ad aprirsi sempre di più con l’uomo, arrivando a gettarsi quasi tra le sue braccia. Intanto, però, Umberto noterà delle cose che non gradirà affatto. Il commendatore, infatti, nella puntata del 26 gennaio del Paradiso delle signore si renderà conto che c’è qualcosa di trano nel contratto che lega il grande magazzino agli americani. Questo diventerà, chiaramente, un forte campanello d’allarme che spingerà il protagonista a fare delle indagini piuttosto accurate.

Vittorio, invece, sarà ignaro di tutto. Il direttore del grande magazzino, infatti, si troverà impelagato in un altro tipo di situazione che riguarda la sfera personale. Nel dettaglio, l’uomo si lascerà andare ad un momento di passione insieme a Tina. I due, però, commetteranno un errore dovuto alla distrazione. Nello specifico, il foulard di Tina finirà per cadere sul pavimento nascondendosi sotto al letto di Conti.