Uomini e Donne, Tina e Gianni litigano: lei fa un regalo di cattivo gusto a Gemma e lui s’infuria (VIDEO)

Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne c’è stato un diverbio assolutamente inaspettato tra Gianni e Tina. Tutto è cominciato nel momento in cui la Cipollari ha deciso di fare un regalo posticipato per il compleanno di Gemma.

Il pensiero, però, si è rivelato essere di cattivo gusto, sta di fatto che Sperti ha sbottato contro la sua collega e la discussione si è spostata su di un piano piuttosto serio. Vediamo nel dettaglio che osa è accaduto.

Il pessimo regalo di Tina a Gemma

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne Gianni e Tina hanno litigato. Inaspettatamente, la ragione del contendere è stata Gemma Galgani. In particolare, la Cipollari ha deciso di far arrivare una torta in studio per festeggiare in ritardo il suo compleanno. Per l’occasione, poi, l’opinionista ha scritto anche una poesia dedicata a Gemma, la quale si è rivelata piena di insulti. Al suo interno, infatti, Tina ha spiegato tutto quello che pensa della dama bianca e del modo in cui è solita relazionarsi con gli uomini.

Non sono mancati insulti, sta di fatto che l’ha chiamata anche “cretina”. Dopo la lettura, poi, la Cipollari ha consegnato alla protagonista un pacco regalo, ma l’ha esortata ad aprirlo una volta uscita dallo studio. I presenti, però, si sono mostrati particolarmente curiosi, al punto da chiedere alla dama di aprirlo in quel momento. Anche la conduttrice ha esortato Gemma a scartare il regalo immediatamente.

SECONDO ME TINA HA REGALATO A GEMMA UNA ZUCCHINA CI SCOMMETTOOOO#uominiedonne — *Marisa* (@Maryss84) January 24, 2022

Gianni sbotta a Uomini e Donne

Ad ogni modo, comprendendo che al suo interno potesse esserci qualcosa di indesiderato, la conduttrice ha chiesto alla dama del parterre di sbirciarlo solamente lei senza farlo vedere a nessun altro. Il contenuto del regalo, dunque, non si è visto, ma la Cipollari ha precisato si trattasse di un ortaggio. Sui social, allora, tutti hanno cominciato che potesse trattarsi di zucchine, melanzane o cetrioli.

In ogni caso, poco dopo Gianni ha sbottato contro Tina in quanto ha accusato la sua collega di Uomini e Donne di essere stata davvero pessima. Almeno in occasione del compleanno di Gemma, infatti, si sarebbe potuta comportare in modo tranquillo senza trattarla male. La donna ha perso le staffe ed ha invitato il suo collega a stare in silenzio in quanto il suo contratto con il programma prevedesse clausole diverse dalle sue. Anche Maria è rimasta stupita dinanzi lo scontro inaspettato tra i due.