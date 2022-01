Uomini e Donne, puntata del 25 gennaio: Matteo tra due fuochi, scontri tra gli over

Nel corso della puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne verranno chiamati in studio i tronisti. Nella puntata di lunedì si è parlato solo ed esclusivamente degli over, pertanto, quest’oggi saranno privilegiati i più giovani.

Per quanto riguarda Matteo, il ragazzo si troverà tra due fuochi, in quanto le sue corteggiatrici sono più agguerrite che mai. In merito a Luca, invece, il ragazzo è ancora all’inizio, ma già cominceranno a delinearsi le prime simpatie.

Cosa vedremo nella puntata del 25 gennaio al trono classico

Le anticipazioni della puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne rivelano che si parlerà molto degli esponenti del trono classico. Maria De Filippi farà entrare in studio sia Matteo sia Luca e poi li inviterà a sedersi al centro dello studio. Anche in questa puntata il pubblico da casa resterà particolarmente deluso in quanto non sarà presentata nessuna nuova tronista. Almeno per il momento, infatti, la conduttrice sta dando luogo unicamente al trono dei ragazzi.

In merito a Luca, il giovane sta conoscendo le sue corteggiatrici poco per volta, pertanto, nella messa in onda odierna scopriremo per quale dama comincerà a simpatizzare un po’ di più. Chiaramente, il giovane non risparmierà le sue solite battute e frecciatine. Matteo, invece, sarà davvero in difficoltà. Stando a quanto riportato sulla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over”, infatti, il giovane è uscito con due sue corteggiatrici.

Nuove liti a Uomini e Donne

Nello specifico, nella puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne vedremo che il tronista è uscito sia con Denise, sia con Federica. Con entrambe si sta trovando molto bene, tuttavia, la seconda gli sta dando del filo da torcere. Tra i due ci sono stati degli screzi piuttosto accesi, pertanto, nella puntata odierna vedremo cosa si sono detti in esterna e se hanno appianato le loro divergenze.

Al trono over, invece, continueranno gli screzi tra alcuni esponenti del parterre. I più rumorosi saranno, soprattutto, Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Entrambi hanno chiuso le conoscenze con le loro rispettive dame e non hanno potuto fare a meno di rendersi protagonisti di discussioni davvero infuocate. Anche oggi, dunque, non risparmieranno stoccare al veleno alle donne che, a quanto pare, non hanno più intenzione di proseguire la loro conoscenza.