Alfonso Signorini chiama la sicurezza e caccia Alex Belli dallo studio del GF Vip, lui sbotta sui social (VIDEO)

La puntata del 24 gennaio del GF Vip è stata davvero molto movimentata. Ad un certo punto della messa in onda, infatti, Alfonso Signorini ha letteralmente perso le staffe contro Alex Belli e lo ha cacciato dallo studio.

Il conduttore ha perso la brocca nel momento in cui si è trovato dinanzi versioni contrastanti esposte dall’attore in merito a quello che c’è stato con Soleil sotto le coperte. Belli, dopo essersi allontanato dallo studio, ha sbottato pesantemente sui social.

Alfonso Signorini caccia Alex dallo studio

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip Alex Belli è stato cacciato dallo studio del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui il conduttore ha chiesto al suo interlocutore di rivelare quello che ci sia stato realmente con Soleil sotto le coperte. Lui, però, è stato molto reticente, al punto che il conduttore si è collegato con Delia e le ha detto che il suo compagno si fosse rimangiato tutto e avesse asserito di non aver fatto nulla sotto le coperte con la Sorge.

A quel punto, allora, Belli è intervenuto ed ha ritrattato la sua versione. In particolar modo ha detto che non avrebbe avuto piacere di parlare della cosa per ragioni di privacy. Alfonso, allora, ha palesato il fatto che questa fosse una cosa completamente diversa dal dire che non ci sia stato nulla. In seguito, poi, ci sono stati altri blocchi durante i quali sono state interpellate nuovamente Delia e Soleil, ma Alex non faceva altro che borbottare sottovoce.

La reazione di Belli post puntata

In quel momento, allora, Alfonso Signorini ha perso il controllo ed ha chiesto alla sicurezza del GF Vip di intervenire per scortare fuori dallo studio Alex Belli. Il conduttore ha detto di non trovarsi nelle condizioni idonee per poter continuare a condurre, pertanto, l’attore sarebbe dovuto uscire subito. Quest’ultimo, allora, con fare piuttosto infastidito, si è alzato di scatto ed è andato via dalla trasmissione.

Dopo qualche ora, poi, Alex ha pubblicato dei commenti sui suoi profili social in cui ha detto di essere stanco. Il protagonista ha asserito che questo, ormai, non è più il suo game, pertanto, smetterà di interfacciarsi con i membri del programma e tornerà alla sua “Factory quotidiana”. In tale luogo può essere se stesso al 100% e, soprattutto, può essere libero di fare tutto ciò che vuole.