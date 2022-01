Giulia Salemi difende Alex Belli dopo che Signorini lo caccia dal GF Vip: “Non è una guerra…” (FOTO)

Durante la messa in onda di ieri del GF Vip c’è stato un episodio alquanto increscioso. In particolar modo, Alfonso Signorini ha cacciato dallo studio un concorrente. La persona in questione è Alex Belli e alcuni personaggi del web hanno deciso di palesare il loro punto di vista sui social, tra questi c’è Giulia Salemi.

L’ex gieffina si è schierata a favore dell’attore lanciando anche una frecciatina velata al conduttore che, a suo avviso, è stato davvero troppo eccessivo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’intervento di Giulia a favore di Alex Belli

La cacciata di Alex Belli dallo studio del GF Vip è stato un evento epico, forse il più trash di tutta questa edizione. Ad un certo punto della puntata, infatti, il conduttore ha perso le staffe contro il suo interlocutore, accusandolo di essere troppo reticente e contraddittorio. Non riuscendo a portare avanti il suo lavoro, dunque, il conduttore ha chiesto alla sicurezza di scortare fuori dallo studio il protagonista.

Dopo questo episodio, in molti sul web hanno commentato l’accaduto in maniera piuttosto esilarante. Giulia Salemi, ad esempio, ha pubblicato un tweet in cui ha voluto manifestare il suo pensiero e si è schierata dalla parte di Alex Belli. L’influencer ha esordito dicendo che esistono due tipi di persone che guardano il reality show di Alfonso Signorini. Da un lato ci sono quelli che prendono con leggerezza tutto quello che accade, mentre dall’altro ci sono coloro i quali credono si tratti di una guerra.

Il pensiero della Salemi crea sgomento

Ebbene, per adoperare le terminologie di Alex Belli, Giulia Salemi ha voluto concludere il suo intervento dicendo che il GF Vip non è “Squid Game”, bensì un reality show. Proprio per tale motivo, dovrebbe essere preso con maggiore leggerezza e dare meno peso a tante cose che si fanno o si dicono. Il pensiero di Giulia, chiaramente, ha fatto molto piacere ad Alex. L’attore, infatti, ha deciso di condividere questo tweet sul suo account di Twitter, sposando fedelmente la disamina fatta dalla protagonista.

Intanto, sul web sta scoppiando il caos. La maggior parte degli utenti sembra non trovarsi molto d’accordo con Giulia. Secondo il punto di vista di molti, infatti, è Alex che si è messo in questa situazione incresciosa creando un triangolo amoroso, pertanto, ad un certo punto non può pretendere che venga rispettata la sua privacy in merito a quanto accaduto al GF Vip.