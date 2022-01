Delia Duran, racconto choc dopo la puntata del GF Vip: “Maltrattata e derubata” ecco perché non riesce a staccarsi da Alex (VIDEO)

Dopo la messa in onda della putata del 24 gennaio del GF Vip, Delia Duran si è lasciata andare ad un racconto davvero inaspettato sul suo passato. Nello specifico, la donna ha ammesso di essere stata intrappolata in una relazione tossica per moltissimo tempo.

In tale occasione ha subito cose pazzesche, che ancora oggi fa fatica a ricordare. In suo aiuto, però, è arrivato Alex Belli, il quale l’ha aiutata a superare quel periodo orribile. Per tale ragione, scopriamo perché la modella non riesce a separarsi da lui.

Il racconto choc di Delia Duran

In molti si chiedono come faccia Delia Duran ad accettare ancora Alex Belli nella sua vita dopo tutto quello che è accaduto al GF Vip. Ebbene, dopo la puntata di ieri, forse, la situazione sembrerà più chiara a molti. La donna ha appreso che Alex ha dichiarato di amare Soleil sotto le coperte. Questa notizia l’ha completamente devastata in quanto ne era all’oscuro. Dopo la messa in onda, infatti, si è sfogata con Manila Nazzaro ed ha tirato fuori un retroscena della sua vita davvero pazzesco.

In particolar modo, la donna ha detto che prima di Alex stava con un uomo che la maltrattava. Quest’ultimo si sarebbe reso protagonista di gesti davvero orribili nei suoi confronti. Oltre a violenze fisiche, la donna avrebbe subito anche violenze psicologiche, in quanto questa persona le raccontava tantissime bugie. Stando a quanto emerso dal racconto della modella, costui la tradiva costantemente e la derubava.

Ecco perché non lascia Alex Belli

Per evitare che lei scoprisse tutto, però, inventava che fossero venuti i ladri e che le avessero svaligiato la casa. L’apice, poi, si è toccato nel momento in cui l’uomo in questione prese tutti i soldi dal conto corrente cointestato con la Duran e scappò via. La donna, allora, cadde in depressione e visse dei momenti davvero drammatici. In suo soccorso, però, arrivò Alex, il quale si prese cura di lei e le consentì di ritornare alla normalità.

Con questo racconto da brividi, Delia Duran ha voluto dimostrare alle coinquiline del GF Vip che ci sono ragioni molto profonde che la spingono a non rinunciare al suo legame con Alex. Tutto quello che Belli ha fatto nella casa più spiata d’Italia non è minimamente paragonabile con ciò che ha vissuto in passato, forse è questo il motivo per cui non ci vede tanta gravità.