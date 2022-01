Biagio D’Anelli stronca Miriana Trevisan: “Non sono innamorato di lei” dure parole a Mattino 5

Nella puntata del 25 gennaio di Mattino 5 è stato ospite anche Biagio D’Anelli in occasione del blocco sul GF Vip e l’ex gieffino ha speso qualche parola su Miriana Trevisan. Federica Panicucci ha mostrato al suo interlocutore alcuni post, pubblicati in precedenza da lui, in cui attaccava la showgirl.

Biagio, allora, ha dato una spiegazione di tali dichiarazioni e poi è stato messo alle strette dalla padrona di casa. La donna gli ha chiesto se è innamorato di Miriana e lui ha detto delle parole un po’ ambigue.

Biagio e le vecchie frasi contro Miriana

Biagio D’Anelli, ospite di Mattino 5, ha commentato alcuni post scritti in precedenza contro Miriana Trevisan. La conduttrice gli ha mostrato tutti i commenti negativi che l’opinionista aveva scritto sulla donna prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. In tale occasione, Baigio accusò la Trevisan di non essere riuscita a creare nessuna dinamica degna di nota, se non in relazione al flirt con Nicola Pisu. Inoltre, pubblicò anche delle foto che la immortalavano in compagnia di un atro uomo, alludendo al fatto che fosse impegnata.

Una volta entrato in casa, però, la sua posizione è drasticamente cambiata, al punto da dare luogo ad un flirt con la showgirl. Federica, allora, gli ha chiesto di argomentare la questione e palesare la sua posizione. Biagio, allora, ha detto che solo gli stolti non cambiano mai idea. Non si rimangia assolutamente tutto quello che scrisse in quei post in quanto in quel periodo lo pensava davvero.

D’Anelli stronca la Trevisan

Quando entrò in casa, inoltre, confessò alla donna di non essere stato colpito positivamente da lei all’inizio in quanto non gli piaceva il suo carattere. Poco alla volta, però, la situazione ha cominciato a cambiare e lui ha rivalutato moltissimo la showgirl. ad ogni modo, dopo questo giro di parole, la Panicucci gli ha chiesto di svelare se sia innamorato della donna oppure no. L’ospite, a quel punto, ha cominciato a tergiversare, ma la conduttrice lo ha messo spalle al muro.

Biagio D’Anelli, allora, ha lasciato intendere di non essere innamorato di Miriana Trevisan. L’umo non vede l’ora di incontrarla per poter approfondire la loro conoscenza al di fuori delle telecamere, tuttavia, per il momento pare non ci sia nulla di più forte ad unirli. Come reagirà Miriana nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di queste dichiarazioni?