Giacomo Urtis cade in studio al GF Vip e si strappa i pantaloni: la scena non mandata in onda (VIDEO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip c’è stato un incidente per Giacomo Urtis, il quale è caduto in diretta e si è strappato tutti i pantaloni del completo che indossava. Il video in questione, però, non è andato in onda, in quanto in quel momento la regia stava inquadrando altro.

Ad ogni modo, ci hanno pensato i social a fornire ai telespettatori qualche contenuto interessante in merito. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e come sta adesso il malcapitato.

La caduta di Giacomo al GF Vip

Come di consueto, alla fine di ogni puntata, i presenti in studio si cimentano in esilaranti balletti e momenti di convivialità tra loro. Al termine della messa in onda del 24 gennaio del GF Vip, però, Giacomo Urtis ha avuto un piccolo incidente. Il protagonista si è cimentato in un balletto molto esilarante con Maria Monsé in cui i due hanno ballato sotto le note della nuova canzone della donna. I protagonisti si sono dimenati così tanto, al punto che Giacomo è finito per cadere sul pavimento.

L’urto è stato piuttosto violento al punto che tutta la cucitura dei pantaloni del chirurgo si è aperta, lasciando il protagonista quasi in slip. Adriana Volpe, allora, ha subito recuperato il suo cellulare per fare delle Instagram Stories che immortalassero quel momento così esilarante. Nella clip in questione, infatti, si vede il danno all’abito indossato da Giacomo e il protagonista ha commentato in maniera estremamente divertita l’accaduto.

I commenti di Urtis e il pantalone strappato

Giacomo Urtis si è solo preoccupato che il video in questione fosse stato trasmesso in televisione, ma gli autori del GF Vip non l’hanno fatto. In quel momento di baldoria di fine puntata, infatti, Canale 5 era collegato con l’interno della casa per immortalare le reazioni dei concorrenti ad una puntata estremamente difficile e movimentata. In seguito, poi, Giacomo ha fatto dell’ironia ed ha detto che la cucitura si fosse aperta in quanto al suo interno ci fosse tanta roba.

Adriana, chiaramente, non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere e poi ha chiuso il video dicendo che, in diretta, può succedere anche questo. Ad ogni modo, da quello che si è visto, Giacomo non ha riportato nessun danno particolare, sta di fatto che sta benissimo. L’unico danno, forse, è solo di natura morale.