Samantha Curcio operata al seno per un problema di salute: cos’ha e come sta adesso

L’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio è stata recentemente operata al seno. A fare questo triste annuncio è stata la diretta interessata che, nei giorni scorsi, si mostrò all’interno di un ospedale.

All’epoca, però, la protagonista fu alquanto vaga. In questa occasione, invece, ha deciso di essere un po’ più precisa spiegando quali siano i reali motivi che l’hanno spinta a dover effettuare questo intervento.

Perché Samantha si è operata

Samantha Curcio ha rivelato ai suoi fan di essersi operata al seno. Un po’ di giorni fa, aveva mostrato una sua foto scattata all’interno di una struttura ospedaliera. Nella speranza di non far preoccupare i fan, aveva accennato semplicemente al fatto che si sarebbe dovuta fare dei controlli finalizzati ad un intervento. Nei giorni scorsi l’operazione è stata effettuata e, quanto pare, tutto sembra essere andato per il verso giusto.

Il motivo che ha spinto Samantha ad effettuare questo intervento risiede nel fatto che, tempo fa, le fu diagnosticata una malformazione al seno. Questo problema era sorto a seguito di alcuni interventi chirurgici mal riusciti. Per tale motivo, la giovane si è dovuta sottoporre a ben 5 operazioni nella speranza di ripristinare la situazione originale. All’interno di un commento su Instagram, La donna ha spiegato che questa è la quinta, e si augura l’ultima, operazione chirurgica finalizzata a questo problema.

Come sta adesso la Curcio

Dopo essere stata operata, Samantha Curcio è tornata dai suoi fan per rassicurarli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che tutto pare sia andato a buon fine, tuttavia, deve effettuare in seguito di controlli per tenere sotto osservazione la situazione. Inoltre, allo scopo di rendere maggiormente esplicito il suo problema di salute, la giovane ha promesso ai fan che presto effettuerà una diretta Instagram insieme al medico che l’ha operata.

In questa occasione, tutti i fan che seguiranno la diretta avranno la possibilità di interagire con lei e con il dottore in modo da poter fare tutte le domande del caso. Nell’attesa che la giovane riesca a trovare il tempo di poter effettuare questo collegamento, i fan le stanno chiedendo come stia. In uno degli ultimi commenti, la ragazza ha spiegato di non essere tornata ancora del tutto in forma, tuttavia, poco alla volta si sta riprendendo.