Il Paradiso delle signore spoiler 27 gennaio: problemi al magazzino, torna il fantasma di Achille Ravasi

Nella puntata di giovedì 27 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che al grande magazzino ci saranno dei problemi. I sospetti di Umberto, infatti, si riveleranno estremamente fondati. A quanto pare, dietro l’accordo con gli americani ci sono delle clausole inattese.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gemma comincerà a tramare vendetta contro Gloria. Flavia, invece, inventerà un piano per separare Ludovica e Marcello. Riuscirà nel suo intento?

Brutte notizie al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 27 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che la relazione tra Tina e Vittorio si farà sempre più intensa. Ad ogni modo, Agnese proprio non riuscirà a rassegnarsi all’idea che sua figlia possa instaurare una relazione con il direttore dello shopping center. Proprio Per tale ragione, presa dal panico, deciderà di mettersi in contatto con Sandro Nella speranza che lui possa fare qualcosa per rimediare.

Al grande magazzino, intanto, emergeranno delle questioni poco gradevoli. Nello specifico, spunteranno delle clausole inaspettate presenti all’interno del contratto con gli americani. Esse si riveleranno totalmente sfavorevoli per il Paradiso. Questo, chiaramente, farà nascere delle discussioni molto accese tra Umberto, Vittorio e Dante. Nel momento in cui la situazione diverrà palese, anche Beatrice comincerà ad avere dei dubbi.

Tornano fantasmi a Villa Guarnieri il 27 gennaio

Nello specifico, la donna sospetterà che Dante si sia avvicinato a lei solamente per è uno tornaconto personale. Per tale ragione, non potrà fare a meno di allontanarsi. Su di un altro versante, poi, nella puntata del 27 gennaio vedremo che Flavia comincerà a tramare un piano finalizzato ad allontanare per sempre Ludovica da Marcello. La donna proprio non riesce a tollerare che sua figlia possa avere una relazione con un ragazzo come il Barbieri.

Anche a casa di Ezio e Veronica ci sarà un clima piuttosto teso. Dal momento in cui la donna ha scoperto il reale rapporto che univa il suo compagno a Gloria, infatti, le tensioni saranno all’ordine del giorno. A incidere sulla questione sarà anche Gemma, la quale, inizierà a tramare qualcosa contro Gloria. A Villa Guarnieri, invece, un fantasma del passato tornerà a far visita alla Contessa. Stiamo parlando chiaramente di Achille Ravasi. Adelaide, infatti, verrà convocata al cospetto di un magistrato. La donna sarei ignara dei motivi celati dietro questa convocazione. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire come andrà a finire.