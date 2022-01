Uomini e Donne anticipazioni 26 gennaio: Biagio nel mirino, Luca si apre

Mercoledì 26 gennaio ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La puntata in questione proseguirà da dove si era interrotta la precedente, ovvero, dallo scontro acceso tra Denise e Federica.

Oltre a continuare a parlare del trono di Matteo, però, verrà dato spazio anche a Luca che, finalmente, si aprirà un po’ di più con le sue corteggiatrici. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Nuovi scontri al trono classico di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di mercoledì 26 gennaio di Uomini e Donne vedremo che Federica e Denise continueranno a scontrarsi. A quanto pare, le due dame sono entrambe molto agguerrite per conquistare il cuore di Matteo. Denise, però, sta dando del filo da torcere al tronista in quanto ha avuto un momento di confronto anche con Armando. La cosa chiaramente, ha fatto infuriare il ragazzo.

Ad ogni modo, una volta archiviato il dibattito inerente questi protagonisti, Maria De Filippi passerà la parola a Luca. Il giovane sta cominciando ad uscire con le sue prime corteggiatrici e vedremo che inizierà a manifestare le sue preferenze. Al momento, chiaramente, è troppo presto per poter pensare di sbilanciarsi in maniera significativa, tuttavia, il giovane sembrerà essere perfettamente ambientato nel contesto all’interno del quale la conduttrice lo ha inserito.

Puntata 26 gennaio: Luca si apre

Per quanto riguarda il trono over, invece, nella puntata del 26 gennaio di Uomini e Donne si parlerà anche di Biagio. Quest’ultimo ha appena chiuso la frequentazione con Elena e le cose si sono interrotte in maniera piuttosto irruenta. I due, infatti, non potranno fare a meno di continuare a litigare e a lanciarsi velenose frecciatine. Il nuovo arrivato Luciano, invece, il cavaliere proveniente da C’è posta per te, continuerò a fare i suoi soliti show.

La conduttrice sarà costretta ad intervenire più volte nella speranza di placare l’impeto e l’irruenza del cavaliere e per evitare che infranga continuamente le regole inerenti il distanziamento per il covid. Gemma, dal canto suo, resterà un po’ in disparte in quanto al momento si trova senza corteggiatori. L’unico per il quale sembra nutrire un po’ di interesse è Massimiliano, il quale è arrivato da poco nel parterre. I due, infatti, si organizzeranno per uscire dopo la puntata e per conoscersi meglio. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della puntata.