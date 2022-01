Grande Fratello Vip, Barù è gay? Le pesanti insinuazioni di Nathaly e Miriana (VIDEO)

Dopo il putiferio scoppiato l’anno scorso a causa delle dichiarazioni di Rosalinda Cannavò sulla possibile omosessualità di Massimiliano Morra, nella casa del Grande Fratello Vip è accaduto un fatto analogo. Stavolta, però, al centro di questo polverone ci è finito Barù, di cui alcune coinquiline credono sia gay.

A porre l’accento su questo argomento sono state Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Scopriamo nel dettaglio quali confidenze si sono scambiate le due donne mentre erano chiuse in camera da letto.

Le donne della casa sparlano di Barù

Il tema dell’omosessualità è tornato a farsi sentire all’interno della casa del GF Vip. Tutto è partito nel momento in cui Miriana e Nathaly hanno cominciato a fare dei ragionamenti sul nipote di Costantino Della Gherardesca. Secondo il loro punto di vista, infatti, l’uomo sarebbe un po’ troppo distaccato e freddo con tutte le donne della casa. Dietro questo suo modo di fare potrebbe celarsi il suo orientamento sessuale. Secondo le due donne, infatti, Barù potrebbe essere gay.

La Trevisan ha criticato alcune battute di cui spesso si rende protagonista il concorrente, le quali si stanno rivelando particolarmente pungenti nei confronti delle donne. Miriana ha detto di essere diventata piuttosto insofferente al suo comportamento, al punto da sfogarsi con le sue coinquiline. Nathaly, allora, non ci ha pensato su due volte ed ha spiegato che secondo il suo punto di vista, Barù non è eterosessuale.

Il concorrente del GF Vip è gay?

Se le sue battute diventano spesso ostili forse è perché non ha molta simpatia per il genere femminile. Dopo queste affermazioni della showgirl, nella stanza c’è stato un attimo di silenzio. Tutte le donne presenti si sono guardate l’un l’altra e poi Miriana ha proseguito dicendo che, un effetti, un po’ tutte l’avevano pensato. Anche Sophie si è trovata piuttosto d’accordo con la disamina delle sue compagne d’avventura.

Intanto, però, Barù è all’oscuro di tutto, pertanto, non sa che le coinquiline pensano che sia gay. Nel frattempo, anche il pubblico da casa sembra piuttosto diviso sulla faccenda. Da un lato ci sono coloro i quali hanno avuto la stessa intuizione delle inquiline della casa più spiata d’Italia, mentre dall’altro ci sono quelli che hanno reputato le insinuazioni delle donne davvero eccessive e fuori luogo. Anche nel caso in cui Barù fosse omosessuale dovrebbe essere una sua libera scelta palesarlo oppure no.